“学习强国”温州学习平台阅读量10万+稿件

2026年5月荣誉榜，“学习强国”温州学习平台稿件被总平台录用177条；被省平台录用401条；阅读量10万＋稿件52条；首页推荐页1条。
本年度，截至5月31日，“学习强国”温州学习平台稿件登上“学习强国”首页推荐页总计5条，被总平台录用稿件总计753条；被省平台录用稿件2093条；阅读量10万＋稿件总计297条。
（5月1日-5月31日）
文成县消防救援大队
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南塘镇人民政府
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乐清市南塘镇人民政府
文成县公阳乡人民政府
乐清市南塘镇人民政府
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温州日报
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乐清市第二人民医院
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文成县公阳乡人民政府
文成县双桂乡人民政府
文成县公阳乡人民政府
文成县双桂乡人民政府
（5月1日-5月31日）
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文成县消防救援大队
温州乐清市公安局
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南塘镇人民政府
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乐清市南塘镇人民政府
乐清市城东街道办事处
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文成县公阳乡人民政府
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文成县双桂乡人民政府
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乐清市总工会 乐清市文化特派员服务团
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乐清市总工会 乐清市文化特派员服务团
中共温州市委党史研究室
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中共温州市委宣传部 中共温州市委党史研究室
文成县双桂乡人民政府
文成县公阳乡人民政府
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文成县双桂乡人民政府
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永嘉县岩头镇社区学校
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