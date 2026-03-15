天上掉下318万“扶贫款”？小心！

平安鹿城 温州辟谣 2026-03-15 16:27:00

“我知道他们是骗子，但我还抱有一丝侥幸心理，对方没收我一分钱，万一真把三百多万都给我了。”近日，女子龙某坐在江滨派出所内，后悔不已。

真实案件

几天前

龙某在手机上

偶然刷到一条信息称

“国务院扶贫办”

正在为符合条件的群众

点对点发放高额扶贫款

由于家庭经济状况不佳

龙某虽然心里怀疑

却仍抱着一丝侥幸

“万一真有这笔钱呢？”

赶忙按照对方指示

下载了某APP

并填写上传个人信息

随后

对方告知她已通过审核

一笔318万元的扶贫款

正等待发放

只需完成线下银行卡核验

即可到账

对方还主动给龙某购买了

到温州的高铁票

抵达酒店后

一位自称“扶贫专员”的男子

上门找到了龙某

向她的银行卡转账3万元

称是“验卡资金”

然而这笔钱刚一转入

龙某的银行卡就被冻结

为尽快“解冻”并提现

“扶贫专员”陪同龙某

前往市区某银行办理手续

但当银行柜员询问资金来源时

发现龙某言辞含糊

随后果断向江滨派出所报警

经查

转入的3万元实为涉诈资金

目前龙某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被鹿城公安采取刑事强制措施

警方提示

所有政府补贴

均通过官方渠道公开办理

不会要求群众私下转账或验资

同时提醒银行从业人员

如发现客户账户异常

必要时及时报警

本文转自：温州新闻网 66wz.com