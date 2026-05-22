温州年轻人发帖寻对象 专家提醒警惕“简历美化”

“相亲自救，长居鹿城，瓯海上班，92白羊男，175，想寻找一位定居三区的女孩子……”眼下，在社交平台“小红书”上，越来越多的年轻人不再依赖传统相亲模式，而是主动发帖，详细列出个人条件，为自己“寻找缘分”。

在年轻一代看来，这种主动出击的相亲方式，打破传统相亲的局限，让他们从“被安排”变成“主动选”，重新掌握择偶的主动权。

未婚年轻人：

追求“灵魂契合”

也警惕信息夸大与引流

近日，记者注意到，此类相亲帖中，发帖人会附上个人年龄、身高、学历、工作收入、籍贯、房车、性格爱好，以及对另一半的要求和期待。感兴趣的人会在评论区留言，或直接私信互动，了解更为详细的资料。

一位正在尝试通过“小红书”寻找对象的年轻男性Z先生（化名）谈到，发布详细的个人信息是希望在双方家庭背景不要差距太大的前提下，尽量追求灵魂契合的对象。在分析为何难找对象时，Z先生认为，既有对另一半要求提高的因素，也有可接触到的资源减少的问题。

关于相亲渠道，Z先生说，家人介绍不多，也接触过传统媒婆介绍相亲，但觉得个别信息不真实，需要辨别。“周边有朋友通过发布相亲帖‘脱单’，所以我也试试。”他评价，“小红书”发布相亲帖的好处是覆盖面广，不过网络平台难免有夸大信息的现象，更棘手的问题在于缺少信任感，影响双方相处的质量。

网友HH（化名）认为，在“小红书”上自己发帖相亲相对更靠谱。他分享道，自己曾花一万元通过相亲中介找对象，见了十几个人，最后都不了了之。“中介虽然会核实一些信息，但有的也会对个人资料进行包装和美化，比如精修照片、虚报身高、夸大工作等，这里面存在信息差，其实没那么靠谱。”

年轻人Q（化名）表示，自己虽然不会主动发布相亲帖，但对“小红书”上那些勇于发帖的人颇为佩服。同时，他也指出当前相亲帖存在一些问题，比如一些相亲自媒体或社群在“小红书”上引流，建议网友们擦亮眼睛，仔细甄别。

专家：

当代青年婚恋观转变

但需警惕“简历美化”

“浙里幸福荟”婚育导师、温州大学家庭教育研究院院长、教育学院教授周奇分析，年轻人主动发帖“相亲自救”的现象，实质上是当代青年婚恋观转变的典型缩影。越来越多年轻人会在综合父母意见与自身诉求的基础上，更注重三观契合、性格相投，这正是主动发帖行为背后的深层动因。

周奇认为，从积极层面看，主动发帖契合了恋爱动机多样化中“寻找共同进步伴侣”的现实需求，为追求“灵魂契合”留出了表达空间。它在一定程度上弱化了传统相亲中对家庭条件的单一权重，也回应了“可接触资源减少”的困境，体现了青年从“被安排”到“主动选”的成长姿态，有助于提升婚恋匹配的效率。

不过，网络发帖容易陷入“简历式美化”的陷阱，周奇建议年轻人：保护好个人隐私，不轻易泄露身份证号、精确住址等敏感信息，警惕引流与诈骗风险；线上了解后尽早转为线下见面，在真实互动中检验“三观是否一致”；要牢记“恋爱不是幸福的唯一来源，你自己才是幸福的第一责任人”，避免将自我价值完全寄托于相亲结果。

周奇总结道，主动发帖是当代青年在婚恋问题上走向成熟的一种积极尝试，它既是自我表达，也是边界探索。在理性中保持主动，在开放中守住防线，才能在自我推销的同时，真正走向一段靠谱而长久的缘分。