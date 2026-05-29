温州房东注意！“完美租客”骗局又来了！有人被骗40万元

温州防诈骗 温州辟谣 2026-05-29 16:16:00

打着“租房”的幌子

每天对房东嘘寒问暖

聊感情、谈理想，最后带你“搞副业”

把“稳赚不赔”的大项目

毫不吝啬地分享给你

殊不知，这正是骗局的开始

温州黄女士就因遇到“军官租客”

40万余元血本无归！

案件经过

2026年2月，黄女士张贴店铺出租信息并预留个人手机号。3月初，一名陌生男子通过短信联系，谎称朋友要租店开茶室接待战友，随后以“部队转业到温州”的军人身份在支付宝与黄女士聊天，逐步拉近关系、建立信任。

期间，对方多次因账号被封更换聊天账号，诱导黄女士下载“Sweetalk”等来源不明的APP，并发送所谓“香港利丰集团”投资平台链接，谎称该平台可高额获利，自己曾投入300万元。对方先让黄女士帮忙操作其账户，手把手教学打消其顾虑，随后诱导黄女士注册平台账号，还主动为其充值2000元，让其小赚100元，彻底骗取信任。

此后，对方以“小额收益低、大额充值有专属返利”为由，不断怂恿黄女士加大投入。自4月11日起，黄女士通过支付宝向平台指定账户陆续转账10万余元，平台账户虚假显示余额高达70万余元。当黄女士申请提现时，平台“客服”以需缴纳印花税、个人所得税等名义，要求其继续转账。

黄女士为拿回本金，不仅自行多次转账，还请亲友帮忙，甚至被诱导通过微信兑换美金充值，最终发现所有资金均无法提现，共计被骗40万余元。

警方提示

1、租房交易走正规渠道，核实租客身份，不轻信陌生人员“特殊身份” 说辞。

2、陌生链接、APP不点、不下载，远离非正规投资平台。

3、凡“充值返利、小额获利诱导、提现需缴费”，均是诈骗！

4、遇可疑情况或不慎被骗，立即拨打110报警，联系银行止付，留存聊天、转账记录。

本文转自：温州新闻网 66wz.com