新华社 2026-06-07 09:02:00

6月6日，中国科学院海洋研究所自主研发的“琅琊”海洋大模型2.0版本在青岛发布，该模型可智能预报台风、海冰等全球典型海洋现象，为海洋防灾减灾、航运安全保障提供支撑。

“琅琊”海洋大模型是中国科学院海洋研究所在人工智能与海洋科学交叉领域持续布局的重要成果。

“琅琊”1.0于2024年底发布。该模型能够针对温度、盐度、海流等全球海洋状态变量，可实现未来7天内的高精度预报，现已在国家海洋环境预报中心部署运行，开展实景应用测试。

在1.0基础上，“琅琊”2.0综合多源数据、机理认知和人工智能推理技术，进一步从海洋状态变量预报拓展至复杂海洋现象智能预报，围绕台风、降水、风暴潮、海冰等6类关键现象，开发了6个垂直模型，构建了多场景、体系化的预测能力。

来 源：新华社

原标题： 智能预报台风海冰 “琅琊”海洋大模型2.0发布

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