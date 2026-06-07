蚊香失效，蚊子抗性变强！今夏蚊子该怎么防？

人民日报健康客户端 2026-06-07 09:36:44

近日，社交平台上存在大量关于“蚊子升级”“蚊香失效”的讨论，今年的蚊虫较往年来得更早，数量更多，传统蚊香、花露水等驱蚊功效大打折扣。一名广东网友称在全屋所有房间24小时点蚊香依旧挡不住蚊虫叮咬；一名福建网友称蚊子，飞起来没声音，叮咬无感，等发现的时候身上已经被咬出多处包块。

5月24日，浙江大学医学院附属第二医院急诊医学科副主任医师唐路平告诉人民日报健康客户端记者，今年蚊虫密度升高主要是因为刚刚过去的暖冬让蚊虫存活率飙升，加上长期使用同一种驱蚊消杀产品，蚊虫逐步产生抗药性，这是蚊虫愈发难防的主要原因。

社交平台上关于防蚊的讨论。网站截图

随着气温逐渐升高，今年蚊子究竟该怎么防?唐路平提醒，最应小心的是“花蚊子”白纹伊蚊，这种蚊子花色黑白相间，腿上带着白斑，是登革热和基孔肯雅热的主要传播者。早上7点到9点，傍晚5点到7点是“花蚊子”倾巢出动的高峰时段，在这一时段前往草丛、树林等蚊虫密集的区域时，尽量穿浅色长袖长裤，提前喷好驱蚊液。白纹伊蚊容易聚集在积水中产卵繁殖，家中的花盆要定期清掉积水，水培植物也要及时换水。如果被咬后出现了发热、皮疹、关节疼等症状，应立即就医排查登革热和基孔肯雅热。

经常露营和户外活动的人群，唐路平表示还应该警惕蜱虫叮咬。回家后仔细检查头皮、耳后、腋下、肚脐、大腿根等重点部位，蜱虫通常会裸露一小部分在外。如果发现了，不要硬拔、用火烧、使用酒精涂抹。蜱虫的拔除需要使用尖头镊子，尽可能贴着皮肤夹住蜱虫的嘴部，缓慢、垂直地拔出，而不要扭转、拉拽或挤压到虫体。如果没有信心自行完整拔除，应及时就医，以免造成蜱虫病、莱姆病、森林脑炎等传染病。

在户外游玩时，还要小心恙螨叮咬。这种针尖大小的小虫叮咬后会在人的皮肤表面留下一个极痒的小红疙瘩，过几天被咬处会留下一个被烟头烫过般的黑色瘢痕。如果此时还伴有发烧等症状，要警惕是否患上了恙虫病。

对于养宠物的家庭来说，还应该小心跳蚤。一旦被跳蚤咬了，四肢皮肤尤其是脚踝会出现成片的小红点，也会感觉巨痒难耐。唐路平建议应给宠物进行定期驱虫，家中应定期吸尘打扫。

“如果一不小心被蚊虫咬了，应立即用肥皂水清洗，冰敷或冷敷消肿止痒，用炉甘石洗剂或青草膏止痒，不要抓挠”。唐路平提醒，绝大多数虫媒传染病的潜伏期都在14天以内，如果在这一期间出现发热等症状且曾在户外活动，应及时就医并告知户外活动史。

本文转自：温州新闻网 66wz.com