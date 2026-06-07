中高考前考生扎堆“吸氧补脑”？医生紧急提醒

“广东网络举报”微信公众号 2026-06-07 09:42:08

据央视新闻报道，近期，随着高考和中考的临近，部分医院的高压氧治疗中心接诊考生数量有所增加。

社交媒体上还出现了 “高压氧舱等于脑力充电宝” 等说法，不少考生也因此前去体验。

在江西吉安永丰县人民医院的高压氧治疗中心，不少即将参加中考、高考的学生在医护人员指导下，学习吸氧的操作流程。一些考生表示，希望通过高压氧治疗缓解自己头昏、反应迟钝等情况。

永丰县人民医院高压氧治疗中心主治医生戴梵冰介绍，高压氧舱的原理，是在高于一个大气压的环境里吸入高浓度氧气，提高血液中的氧含量，帮助组织修复和功能恢复，主要用于治疗与缺血、缺氧相关的疾病，对于特定病患有一定的缓解疲劳的作用。

戴梵冰强调，高压氧舱并不是普通的保健体验项目。进入舱内对身体条件有明确要求，操作流程也很严格，并不是所有人都适合。对于家长和考生把它当成“备考神器”，医务人员持审慎态度。

戴梵冰表示，气胸、严重的肺气肿、中耳炎急性期以及未经控制的高血压患者是严禁使用高压氧舱的。不当操作极易造成耳膜穿孔、鼻窦气压伤，甚至引发神经性氧中毒。需提醒的是，高压氧并非“一吸就灵”的应试神器。

医生提醒，高压氧治疗并不是“万能补脑剂”。只有当孩子确实因为用脑过度出现明显疲劳、头晕、注意力难集中等问题时，才建议在专业评估后考虑高压氧治疗。治疗前患者要配合医生完成多项检查，部分情况下严禁使用。

医生建议，考生和家长不必“迷信”高压氧舱所谓的“提升记忆力”的功效。日常生活中，帮助考生缓解疲劳、科学减压的方法其实有很多，比如保证睡眠、定期进行有氧运动、多去户外晒晒太阳，都能有效疏解压力。但要特别警惕的是，不要迷信所谓的“备考神器”，大多数是心理安慰剂，缺乏实质证据。与其依赖外物，不如调整作息。

考前健康管理提示

规律作息

充足、高质量的睡眠是提升记忆力、专注力和思维反应的关键。考前尽量避免熬夜刷题、通宵复习、昼夜颠倒，避免大脑过度疲劳、精神萎靡。建议考生保持规律作息，保证每日八小时充足睡眠，尽量每晚十点前休息。

合理利用午休时间，中午小憩二十分钟左右，切勿久睡，防止午后昏沉、晚间失眠。

科学饮食

高考前夕饮食以清淡、卫生、规律、均衡为总原则，无需盲目服用保健品、滋补品，不突然改变饮食习惯。三餐按时就餐，切忌不吃早餐、暴饮暴食、熬夜加餐。早餐合理搭配主食、蛋奶、杂粮，为上午学习储备能量。午餐做到荤素合理搭配，适量摄入优质蛋白和新鲜果蔬，补充日常消耗。晚餐清淡少油、易于消化，不宜吃得过饱，防止夜间积食影响睡眠质量。

考前及考试期间应避免食用生冷刺激、油腻辛辣、隔夜变质食物，不食用从未吃过的新品种食物、网红零食，不购买路边流动摊贩食品，最大限度规避急性肠胃炎、食物过敏等突发状况。同时减少碳酸饮料、功能性饮品摄入，避免身体不适、作息紊乱。

调节心态

考前出现紧张、焦虑、浮躁、压力大等情绪均属于正常生理心理反应，不必过度恐慌、自我否定。过度紧绷、过度焦虑反而会影响复习效率和考场发挥。

考生要学会自我调节、自我放松，复习间隙适当闭目休息、缓慢深呼吸、散步放松、听听轻音乐，缓解紧绷情绪。遇到心理压力过大时，及时与家长、老师沟通倾诉，及时疏导负面情绪，不自我封闭、不自我内耗。备考最后阶段，重在稳基础、稳心态、稳状态，不必过度攀比他人进度和成绩，保持适合自己的学习节奏，保持平常心，尽力而为就是最好的状态。

劳逸结合

长期久坐学习容易造成肩颈僵硬、腰背酸痛、视觉疲劳、大脑缺氧。考生在学习间隙要主动起身活动，适当拉伸肢体、走动放松，促进全身血液循环，缓解身体疲劳。考前可以进行散步、慢走等温和运动，坚决避免剧烈运动、对抗性运动，防止受伤和体力透支，影响考试。

同时科学用眼，避免长时间连续看书、使用电子设备，定时远眺放松，保护视力。

细节防护，做好准备

考前气温多变、昼夜温差较大，请根据天气及时增减衣物，保持居室与学习场所通风，做好防寒防暑，预防季节性呼吸道疾病。注重个人卫生、勤洗手，降低染病风险。

考生及家长提前备齐准考证、身份证、考试文具等物品，熟悉考场规则与要求，做到从容有序。备考、考试期间若出现头晕、心慌、腹痛等身体不适，请及时告知师长并妥善处置，切勿勉强坚持。

本文转自：温州新闻网 66wz.com