健康真相NO.704丨晨起后的这个动作正在毁掉眼睛，有人每天都在做

新华网 2026-06-08 09:23:38

早上一睁眼，你是不是也习惯性地拿起手机，看时间、刷消息、翻短视频？你一定很难想象，“睁眼就看手机”这个几乎每天都在做的动作，正在毁掉视力！

现如今，的确很少有人能拒绝手机的诱惑：一睁眼就刷、睡前刷、侧躺刷、关灯刷；为了能保护视力，还寄希望于开着手机手电筒、打开“护眼模式”刷......这些看似再普通不过的日常习惯，其实都对视力有很大的伤害，严重的甚至会致盲。

晨起立即刷手机

是对眼睛的“暴力唤醒”

刚起床时泪液分泌少、瞳孔散大，弱光下手机蓝光与频闪会强烈刺激眼底，加剧眼干、视疲劳，长期易损伤视力，甚至埋下黄斑病变的隐患。

引发干眼症

刚睡醒时的眼睛处于“缺水”的脆弱状态。夜间泪液分泌会显著减少，眼球表面起抵御外界刺激作用的泪膜，是极度不完整、不稳定的。

此时看手机，在高亮屏幕的刺激下，原本脆弱的泪膜极易破裂，眼球表面就直接暴露在空气和屏幕蓝光之下。

这就是为什么很多人晨起刷手机几分钟后，会感到眼睛干涩、刺痛、甚至畏光。长期如此，干眼症便会悄然找上门。

近视度数加深

更令人担忧的是，这种晨起“缺水”状态还会加剧近视的风险。

眼睛在夜间处于放松状态，但突然近距离聚焦屏幕，睫状肌需要瞬间从松弛切换到高度紧张。

这种“暴力唤醒”会给晶状体和睫状肌带来巨大负担，久而久之，调节能力下降，近视度数便容易加深。

暗藏黄斑损伤风险

长期用眼伤害不会凭空消失，只会一点点堆积，从轻微不适演变成顽固眼病。长期强光刺激，容易导致视物模糊、畏光加重、甚至眼胀头痛，还会慢慢损伤眼底黄斑，埋下视力下降隐患。

侧躺刷手机

易导致“屈光参差”

很多人喜欢侧躺着刷手机，觉得这样更舒服。但你可能不知道，这个姿势正在让你的两只眼睛“分道扬镳”。

当你侧躺时，一只眼睛离手机屏幕更近，另一只则相对较远。为了看清内容，两只眼睛需要付出的调节力量完全不同。离得近的那只眼睛，睫状肌需要更用力地收缩；离得远的那只，则相对轻松。

这种长期、不对称的用眼习惯，会导致双眼的调节能力出现差异，最终形成“屈光参差”——也就是两只眼睛的近视度数不一样，甚至相差100度、200度以上。

更严重的是，长期单侧用眼过度，还可能影响双眼的融合功能，导致视疲劳、复视。

虽然侧躺刷手机不会直接导致斜视，但它会破坏双眼协调工作的平衡，让本身就存在隐性斜视倾向的人症状加重。

关灯看手机

高危人群可能失明

很多人喜欢在睡前关灯，然后在黑暗中刷手机，以为这样更有“氛围感”。但这对眼睛来说，无异于一次“压力测试”。

眼压升高，青光眼高危人群可致盲

在黑暗环境中，瞳孔会自然放大，以让更多光线进入。但手机屏幕的高亮度与周围环境的黑暗形成强烈对比，会影响眼内房水的正常循环，导致眼压升高。

对于大多数人来说，这种一过性的眼压升高可能没有明显症状，休息后就会恢复。但如果是青光眼的高危人群，情况就完全不同了。

高度近视者、有青光眼家族史的人、40岁以上的人群、糖尿病患者，都属于青光眼高危人群，一次急性眼压升高就可能诱发闭角型青光眼急性发作。

如果不及时处理，高眼压会持续压迫视神经，导致视神经萎缩，而这种损伤是不可逆的——也就是说，有可能在短时间内永久失明。

加速黄斑损伤，引发“智能手机眼盲症”

黑暗中没有环境光缓冲，手机蓝光直接打在眼底黄斑，长期会加速黄斑老化、受损，出现视物变形、中心看不清、阅读困难，也就是俗称的“智能手机眼盲症”，这种损伤不可逆。

所以，关灯刷手机这个习惯，绝不是“伤眼”那么简单，它可能直接威胁到你的光明。

这些“护眼”方式别盲从

面对手机伤害，很多人会依赖各种“护眼技巧”，但这些流传甚广的误区，其实根本护不了眼。

护眼模式、夜间模式能护眼吗？

这是一个典型的“治标不治本”措施。护眼模式的核心原理是降低屏幕的蓝光占比，让屏幕色调变黄变暖。它确实可以减少部分蓝光对眼底视网膜的潜在伤害，但它无法抵消黑暗环境带来的眼压升高、瞳孔紊乱和视疲劳。在黑暗中看手机，即使屏幕色调再柔和，眼睛依然需要在高对比度下费力聚焦，泪液蒸发依然很快，睫状肌依然处于紧张状态。

防蓝光眼镜有用吗？

防蓝光眼镜则是一个争议较大的产品。对于长时间使用电子屏幕的人来说，它可能减少部分蓝光伤害，但效果有限，且不能替代正确的用眼习惯。真正需要警惕的误区是：认为戴了防蓝光眼镜就可以肆无忌惮地关灯刷手机。这是完全错误的。

近视眼戴和不戴眼镜刷手机，一样吗？

近视不戴镜，贴脸看手机，近视只会越来越深。看不清就会凑更近、用力眯眼，睫状肌持续紧绷，近视加深更快、更容易散光。

从睁眼到睡前

刷手机正确姿势全攻略

的确，有很多日常使用手机的习惯正在伤害我们的眼睛，但若是调整这些习惯中的一些小细节，也能轻松守护眼健康。从睁眼到睡前，一套正确姿势全搞定。

晨起：

醒来后，先闭眼休息1分钟，然后缓缓睁眼，看远处（窗外或天花板）30秒，再开始一天的用眼。

最好接触自然光、简单活动5–10分钟后，再刷手机，绝对不要第一件事就是看手机。

一些已经患有干眼症和近视的人群，可以先滴一滴不含防腐剂的人工泪液，让泪膜先稳定下来。

日间：

有意识地多眨眼，保持室内光线充足，避免屏幕反光。

每使用电子屏幕45-60分钟，起身活动5分钟，看看窗外。

睡前：

睡前1小时停止使用所有电子屏幕。如果实在难以抵御躺着刷手机的诱惑，那么注意以下几个方面的问题，也可以最大程度保护我们的视力：

不要在黑暗的环境中长时间刷手机。全程开灯，手机屏幕亮度和环境光接近，避免反光。

不要侧躺刷手机。可以选择平躺的姿势，灯光直射眼睛，将手机举到与眼睛平齐的高度，距离眼睛30-40厘米。

近视眼需佩戴上眼镜。同时不要迷信防蓝光眼镜，以及手机上的护眼模式、夜间模式等，坚持科学合理用眼。

最后，专家强调，无论是正躺、开灯还是戴眼镜，这些只是相对安全的姿势，并非对眼睛无害。想要真正护眼，还是要少刷手机，定时休息。

来源：新华网

原标题：晨起后的这个动作正在毁掉眼睛，有人每天都在做

本文转自：温州新闻网 66wz.com