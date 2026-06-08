健康真相NO.705丨半年瘦20斤竟进抢救室！医生：以为是养生，其实在“服毒”

央视新闻客户端 2026-06-08 17:27:57

28岁的程序员小吴（化名），曾是个自由的“可乐男孩”。

为了养生，他决定把可乐改成果汁——每天喝2升纯果汁，“这样健康一点，也比喝奶茶强”。

谁也没想到，半年后，他竟因这个“养生决定”躺进了浙江省中西医结合医院（杭州市红十字会医院）的抢救室。

“好习惯”如何毁掉年轻人？

故事得从半年前说起。

身高只有1米75的小吴，体重却达190斤，属于典型的肥胖体型了。有一天，他看到一篇文章说“喝可乐等于慢性自杀”，于是果断戒了可乐，改喝“100%纯果汁”。

“果汁是水果榨的，总比可乐或奶茶健康吧？”他这么想，也这么做了。

图片由AI生成

每天上班，他桌上永远摆着一大瓶果汁。渴了？喝果汁。饿了？喝果汁。加班提神？还是喝果汁。半年来，他每天雷打不动喝2升果汁，直到身体开始发出警报。

第一个信号是“渴”，他发现自己越喝越渴，每天要跑十几趟厕所。第二个信号是“瘦”，半年里，他瘦了将近20斤，同事都说他“减肥成功”。小吴还暗自高兴，想着喝果汁确实更健康。

直到不久前，他完成通宵加班后，突然开始恶心呕吐、腹痛难忍，呼吸变得又深又快，整个人昏昏沉沉。女友一看情况不对，赶紧把他送到医院，一查血糖，高到仪器都快测不出来了。

“糖尿病酮症酸中毒，再晚点来可能人就没了。”急诊医生的话，像一盆冷水浇过来。好在由于抢救及时，小吴很快脱离了生命危险，但也正式确诊了糖尿病。

“喝果汁=吃水果”的认知误区

“很多年轻人像小吴一样，陷入了‘喝果汁=吃水果’的认知误区。”内分泌代谢病科主任牟新介绍，榨汁，榨掉的是纤维，留下的是“糖水”。

当你吃一个苹果时，咀嚼本身会放慢进食速度，苹果里的膳食纤维，也会在胃里形成“保护网”，让糖分缓慢释放，此时人体的血糖就是“缓坡上山”，平稳上升。

而水果变身为“果汁”后，去掉了所有纤维，剩下的是浓缩糖水。一瓶500ml果汁≈10-15块方糖，其进入人体后，血糖就像“坐火箭”，会瞬间飙升。

“这相当于让胰腺，在短时间内高强度加班。”牟新解释，一次两次还行，天天这样，加上长期熬夜和久坐，胰腺就“累崩了”了——小吴的糖尿病，就是这么来的。

这样的“吃饭顺序”更推荐

小吴并非个例。面对全球越来越年轻的糖尿病患者，牟新主任表示：“真正让人生病的，往往不是天然食物，而是过度加工和隐形糖。”

此外，根据《2025-2030年美国居民膳食指南》提出的“倒金字塔”饮食结构，进食顺序还应改为“先吃菜，再吃肉，最后吃饭”。

这是因为蔬菜和蛋白质能像“海绵”一样，减缓后面碳水化合物的吸收速度。“对于小吴这样的糖尿病患者，我们科室的治疗方案也是基于这个原理。”牟新介绍，具体分为五个操作步骤：

精准监测：利用动态血糖监测，揪出“隐形高糖”饮食；

饮食重构：教病人按“蔬菜→蛋白质→主食”的顺序吃饭；

中药调理：用中医方法改善胰岛素抵抗，让疲惫的胰腺“休个假”；

强化降糖：严格的血糖控制是恢复胰岛功能的必要条件；

餐后运动：餐后15分钟开始运动对控制餐后血糖很有意义。

年轻人如何远离“果汁陷阱”

喝白水，拒糖水：最好的饮料是白开水、淡茶。任何含糖饮料（包括100%果汁），每周不超过1次。

吃“看得见原形”的食物：选择需要咀嚼的完整食材，远离配料表复杂的“工业产品”。

动起来，别让胰岛“过劳”：每天30分钟中等强度运动，能极大提升胰岛素敏感性。

“小吴的病，果汁是‘导火索’，久坐和熬夜是‘助燃剂’。”牟新主任提醒年轻人，每坐1小时，站起来活动5分钟，就能有效改善胰岛素敏感性。

来源：央视新闻客户端

原标题：半年瘦20斤竟进抢救室！医生：以为是养生，其实在“服毒”

本文转自：温州新闻网 66wz.com