国家应急广播 2026-06-09 09:20:35

进入夏季，多地夹竹桃迎来盛开期，粉红、白色的美丽花朵吸引很多人驻足拍照打卡。

图源：杭州发布

然而，这看似温柔的花海却暗藏“美丽陷阱”——夹竹桃全株有毒！千万不要碰！已有不少人中招。

近日，话题“女生嘴含夹竹桃拍照中毒过敏”登上热搜，引发关注。福建泉州付女士在拍照时，嘴巴接触到夹竹桃。第三天起，她的手臂、手肘内侧及背部出现“小水泡”，浑身剧烈瘙痒。付女士表示，自己仅接触夹竹桃几分钟，背部可能触碰到花粉，没想到竟这么严重。

夹竹桃：全株带毒

夹竹桃又名笔桃、是一种广泛种植的观赏花，常见颜色有白色、粉红色等，5~8月是夹竹桃的盛花期。

图源：广西疾控

夹竹桃有着漂亮的花朵和四季常青的绿叶，但却是全身带毒的植物，其茎、叶、花粉、种子都有毒。它的主要毒性成分为强心苷类化合物，其中最主要的是夹竹桃苷，对人和动物有着很高的毒性。

若皮肤接触到夹竹桃汁液，容易引发过敏反应，出现皮肤刺痛、红疹等症状。如果误食，轻则恶心、腹泻、肌肉无力，重则危害心脏，甚至有致命风险。

夹竹桃的叶子可泡茶？

当心中毒！

民间有说法认为“夹竹桃的叶子泡茶治牙疼”“泡酒可缓解风湿”，这些都是谣言，切勿听信！

不慎接触夹竹桃如何应急处理？

若皮肤或眼睛不慎接触到夹竹桃汁液，应立即用大量清水持续冲洗至少15分钟。一旦误食，应立即送医，送医途中根据患者情况科学处置：

若患者意识清醒，可立即通过刺激咽喉的方式催吐，减少毒素吸收；

若患者意识不清或出现抽搐等症状，严禁催吐，应让患者侧卧以防窒息。

为什么夹竹桃有毒还被广泛种植？

夹竹桃植株极易成活，对土壤的要求不高，凭借着易萌芽、不挑剔的特征，成为园林绿化植物中的首选品种之一。最重要的是夹竹桃具有抗烟雾、抗灰尘、抗毒物和净化空气、保护环境的能力，它的叶片能高效吸收汽车尾气中的二氧化硫等有害气体，被称为“环保卫士”。

夹竹桃虽然有毒，但远距离观赏或路过花丛并不会引发中毒，赏花时需牢记“不乱摘、不触碰”。

这些常见植物也有毒

除了夹竹桃外，以下这些常见观赏植物也具有毒性，尤其要注意。

·滴水观音

滴水观音，又名海芋，叶片宽大，其汁液和块茎中含有草酸钙结晶和生物碱。若皮肤接触汁液，可能出现红肿、瘙痒等皮肤刺激反应。若不小心接触其汁液，需立即冲洗，适当冷敷，症状严重时及时就医。

·金钱树

金钱树是常见的室内绿植，其汁液中含有刺激性物质。皮肤接触汁液可能引发炎症或过敏反应，若不小心溅到眼里还可能出现结膜炎症。

·苏铁

苏铁俗称铁树，其茎干和叶片含有少量毒素，红黄色的果子含有有毒物质苏铁苷，误食会导致呕吐、腹痛、腹泻。修剪铁树后的废弃物应妥善处理，切勿随意丢弃。

国家应急广播提醒，夹竹桃虽美但有毒，切勿攀折采摘。若不慎接触，立即用大量清水冲洗，必要时及时前往医院就诊。

来源：国家应急广播

原标题：嘴含“网红花”拍照后中毒！紧急提醒，千万别碰！

本文转自：温州新闻网 66wz.com