辟谣学堂NO.321丨它被称为“天然青霉素”，夏天常用，抑菌消炎、抗衰老，但要吃对

CCTV生活圈 2026-06-09 09:20:35

芦荟号称“天然医生”

它能抑菌、减轻炎症反应

被称为“天然青霉素”

还能美容养颜、抗衰老、润肠通便

推荐吃法：芦荟百合芒果捞

快一起来看看吧

“天然医生”芦荟

1.抑菌、减轻炎症反应：

芦荟富含蒽醌类化合物（如芦荟素、芦荟大黄素）、多糖、皂苷等活性成分。这些成分对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种细菌具有抑制作用。

芦荟还能减轻炎症反应，帮助促进伤口愈合。对于轻度烧伤、烫伤、划伤、皮肤炎症，使用芦荟都能帮助身体恢复健康。因此芦荟也被称为“天然青霉素”。

2.美容养颜、抗衰老：

芦荟中富含芦荟多糖，其对于抗衰老、提高人体免疫功能具有积极作用。

芦荟具有抑菌作用，其对于杀菌消炎、排出毒素、美容养颜具有积极作用。

3.润肠通便：

芦荟中富含芦荟素、芦荟多糖，它们可以通过刺激肠道蠕动、软化粪便、促进肠道水分分泌等方式帮助缓解便秘、润肠通便。

4.适合“三高”人群：

芦荟还是低升糖、高膳食纤维的植物，它的钾元素也很丰富，适合“三高”人群（高血糖、高血脂、高血压人群）食用。

5.清肝、抑菌、泻火：

《中国药典（2025年版）》中记载，芦荟具有“泻下通便、清肝泻火、杀虫疗疳”的功效。目前研究表明，芦荟中含有大黄素等蒽醌类化合物，它具有一定的清肝、抑菌、泻火的作用。

6.凉血止痛：

《生草药性备要》中记载，芦荟凉血，止痛，治内伤，洗痔疮如神。敷疮疥，祛油腻。它的意思是，芦荟可以清泻血分热邪，缓解热症引发的疼痛。比如气血瘀滞、脏腑功能紊乱引起的慢性损伤以及外力导致的气血经络损伤，对应药物可以理气活血、调理脏腑、改善相关症状。

推荐你这样食用芦荟

芦荟的品种很多，目前已知的芦荟品种有近400种，再加上其变种，芦荟的品种共有500余种，但目前可食用的芦荟，只有库拉索芦荟这一个品种，所以大家想要食用芦荟，可专门购买库拉索芦荟，对于不确定具体品种的芦荟，则不要食用。

芦荟百合芒果捞：

好处：芦荟：润燥、润肠通便；百合：滋阴润燥、养阴润肺、清心安神；芒果、酸奶：滋阴；赤小豆：消暑、利水消肿、解毒排脓；山核桃碎：补肾、温肺、润肠。

制作方法：

1.冷冻好的赤小豆中加入适量清水，小火慢煮30～40分钟备用；

2.将可食用芦荟去皮切小块，放入淡盐水中浸泡20分钟；

3.将浸泡好的芦荟焯水3～4分钟，然后用清水过凉备用；

4.碗中放入切好的芒果块、百合块，以及提前处理好的赤小豆、芦荟块，淋上适量酸奶和山核桃碎即可。

芦荟黄瓜饮：

取适量可食用芦荟肉，切成粗条，将芦荟条放入榨汁机中，加入适量清水与黄瓜片，制成芦荟黄瓜饮，还可以加入少量蜂蜜，帮助改善味道。

营养小贴士：

1.芦荟性质偏凉，成人每日食用新鲜芦荟凝胶建议不超过30克，过量食用容易引起肠胃不适。

2.孕妇、婴幼儿、芦荟过敏人群不宜食用芦荟。

推荐你这样使用芦荟

1.芦荟外敷法：

将芦荟捣烂外敷，有助于清热解毒、消肿止痛、促进炎症消退。

2.辅助治疗痔疮：

将芦荟用水煮后，用芦荟水洗屁股或者坐浴，有助于治疗痔疮，缓解便血、肿痛。

3.修护皮肤晒后损伤：

取适量芦荟凝胶涂抹在皮肤上，再搭配维生素E乳一起使用，既能帮助抵御紫外线伤害，也能修护日晒带来的肌肤损伤，温和呵护皮肤。

来源：CCTV生活圈

原标题：它被称为“天然青霉素”，夏天常用，抑菌消炎、抗衰老，但要吃对

本文转自：温州新闻网 66wz.com