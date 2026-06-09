新华网 2026-06-09 10:18:55

应急管理关乎人民群众生命财产安全，关乎改革发展稳定大局。国务院日前印发《现代化应急体系建设“十五五”规划》，对“十五五”时期安全生产、防灾减灾救灾等工作作出部署。

规划提出，到2030年，我国应急管理体系和能力现代化建设取得明显进展，以事前预防为主的治理模式有效建立，集中统一、高效权威的中国特色应急管理体制更加完善，大安全大应急框架下应急指挥机制更加健全，重特大突发事件处置保障能力和基层应急能力显著增强，应急管理法治化、科学化、智能化水平大幅提高，安全生产、防灾减灾救灾形势持续稳定。

应急管理，责重如山。“十五五”时期如何一体提升减灾预防、抗灾设防、救灾保障能力？

“主汛期时，尤其要加强监测预报预警，加密偏远山区和夜间监测预报，加强气象水文监测，及时准确发布预警，严格落实直达基层责任人的临灾预警‘叫应’机制。”应急管理部国家自然灾害防治研究院水旱灾害研究中心研究员孙洪泉说。

强化应急保障，提升解决“三断”问题能力；加强抢险力量统筹指挥，科学处置突发险情灾情；加强应急值守，落实洪涝险情灾情信息报送有关规定……孙洪泉认为，树牢底线思维、极限思维，强化全要素支撑，健全重特大突发事件处置保障体系，是做好各项防范应对工作的关键。

安全生产是红线，是底线，更是生命线。“十五五”时期，怎样把安全生产这根弦绷得更紧？

规划提出，要突出风险源头管控，加快治理模式向事前预防转型。业内人士认为，各地各有关部门要深入推动安全隐患排查整治，质量监管、风险管控等每个环节都要以更大力度、更有效措施，将隐患扼杀在萌芽之时、成灾之前，持续筑牢安全生产人民防线。

“矿山、烟花爆竹等重点行业领域，尤其要加强全链条安全监管和治理，安全责任要层层传导压实到基层末梢。”中国安全生产科学研究院化工园区安全研究所所长多英全表示。

基层是灾害发生时最早接触和应对的层级。加强基层应急能力建设，是守牢安全底线的关键。

规划提出，要夯实基层应急基础，提高全社会防灾避险能力。“基层处于火灾防控的第一线、防范化解重大安全风险的最前沿。当前基层单位和场所点多量大面广，新旧风险交织叠加，不确定难预料因素增多。”国家消防救援局消防监督司副司长孙毅军说，“要坚持预防为主、防消结合，分级负责、属地为主，健全完善基层消防安全治理机制，广泛宣传普及消防安全知识，针对重点人群常态化开展应急疏散演练，提升公众风险防范意识和自救互救能力。”

来 源：新华网

原标题： “十五五”现代化应急体系有了“建设指南”

记者：黄韬铭

本文转自：温州新闻网 66wz.com