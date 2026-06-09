新华网 2026-06-09 10:18:56

记者6月8日从国家卫生健康委获悉，国家卫生健康委等14个部门近日印发通知，部署2026年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点，旨在通过多部门联动，清除医药购销领域风险隐患，积极营造风清气正行业环境。

依法查处“暴力伤医”“网络医闹”等案事件，重点治理借助第三方以科研名义变相实施“带金销售”等不法行为，治理不具备相关资质开展服务、违规开展“轻医美速成班”、虚假商业营销等医美行业乱象，整治代孕、胎儿性别鉴定、开具虚假出生医学证明等乱象……通知共有11项内容，要求持续深化医药领域腐败问题和不正之风，规范行业秩序。

通知要求，查处医药流通领域不按规定明码标价、价格欺诈、相互串通操纵药品价格等价格违法行为。重点监管高值医用耗材、医用设备等领域，重点整治采购人“关键少数”违规干预、拆分项目规避公开招标、量身定标、“明招暗定”等违规问题，依法打击应标方租借证照、虚假交易、商业贿赂等违规行为，推动治理医疗设备等政府采购异常低价问题。

通知还要求，严格落实医务人员职业道德准则、医疗机构工作人员廉洁从业九项准则及其实施细则、加强高等学校直属附属医院工作人员廉洁从业等规范要求，着力改进服务态度，重点整治在执业活动中违背职业伦理、违反职业道德、忽视医疗质量安全、违规多点执业或外出会诊，以及借参加学术活动接受非法利益输送等问题。

来 源：新华网

原标题： 14部门“亮剑”医药购销领域和医疗服务不正之风

记者：李恒

本文转自：温州新闻网 66wz.com