浙江日报 2026-06-09 10:18:56

巨轮鸣笛、集卡穿梭、货流不息……在浙江大大小小的港区，一套新的警务守护体系正悄悄落地——港区有了“专属警察”。

6月8日，世界海洋日。在浙江省公安厅当天举行的新闻发布会上，记者了解到：浙江62个重点港区，已实现“港区警官”全覆盖。

普通城区警务，管的是街巷社区、居民小区。而现代化港区，可不是一般的“经济战场”，业态复杂、风险集中、各种要素密集，传统的警务模式，已跟不上港口飞速发展的节奏。

举个例子：宁波舟山港穿山港区，世界级集装箱枢纽，每天大量外轮、集卡进出，加上近千名作业人员，场面堪比一个小型城市。

过去，企业办证、纠纷调解、事务咨询，都得跑到几公里外的派出所。民警出警大多“哪儿发案往哪儿赶”。企业和群众反映：办事多头跑，出了问题都不知道该找谁。

更麻烦的是，有些港区警务还面临“不专业、跟不上”的尴尬。港区治理涉及危化品监管、船舶进出、海上管控、物流运维等特殊领域，普通民警缺乏专业知识和相关经验，大多只能被动接警、事后处置。

宁波市公安局港航分局镇海港区派出所副所长熊昕，今年开始担任镇海港区的“港区警官”。她说，这里是华东重要的液体化工专业港区，危化品装卸、储存、运输高度集中，船、车、货、人交织叠加，这样高密度、高风险、快流动的作业场景，安全容错率极低。

特别是宁波舟山港打造世界一流强港的当下，随着各港区业务量猛增，码头管理日趋复杂，急需一支懂港口、懂危化、懂应急、懂物流的专业队伍。在这样的背景下，“港区警官”制度应运而生。

如今，全省首批确定36个重点港区，后又拓展26个，共选派111名“港区警官”。像宁波舟山港的北仑、穿山、梅山等繁忙港区，还配备了多名“港区警官”。

“港区警官”大多来自沿海派出所，还有一部分来自海防大队或治安大队，本身就常年跟水、船、码头打交道，从他们之中，浙江公安选拔了一批常年服务企业的精干力量。

为了提高这些民警的跨部门业务能力，公安机关还加强专业业务培训，联合海事、海关、港务等部门，开设了危化品识别、船舶查验、港口物流监管等一系列实战课程。

“港区警官”和其他警察有什么不一样？从工作职能到运营模式，这两者是两套不同的警务逻辑。

普通派出所民警，是“守街区、保平安”。依托固定行政区划，属地管理，核心职责是打击犯罪、处置警情、维护辖区治安。

而“港区警官”重点围绕海上违法犯罪特点和企业需求，既是企业服务员、风险排查员，也是矛盾调解员、多方联络员。

具体来说，“港区警官”的职责更精细，也更贴合港口特色：常态化摸排港区的船舶、车辆、人员、企业等基础信息；紧盯危化品作业、物流运输等风险隐患，闭环整改；提前介入调解劳资、物流、货物堆放等矛盾纠纷；联合多部门打击涉海涉港违法犯罪；还量身定制清单式的便民利企服务。

推行“港区警官”制度，是一场港口治理的深度变革。

港口事务错综复杂，日常运行涉及海关、海事、公安、交通等多个部门。过去各部门各司其职、各自为战，有时会出现监管空白、处置滞后、重复执法等现象，影响营商环境。依托“港区警官”专属机制，浙江公安机关构建了省市县所四级联动体系，并联动部门合署办公。

再看企业的感受。重大项目设备进出、港区作业审批、车辆通关登记，这些都是港口企业的高频需求，涉及多部门审核。宁波舟山港一家重点项目企业，设备进出港区原本的审批流程需要一周时间，在“港区警官”全程代办、协调对接下，半天就全部办结。

来 源：浙江日报

原标题： 懂港口 懂危化 懂应急 懂物流 浙江为62个重点港区配备“港区警官”

作者：王逸群、丁涵、张范

本文转自：温州新闻网 66wz.com