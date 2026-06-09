新华网 2026-06-09 10:16:31

国家数据局6月8日发布了《数字中国发展报告（2025年）》全文。报告从发展基础、赋能效应、发展环境三个方面系统总结了2025年数字中国建设重要进展和工作成效，并展望2026年数字中国发展的形势和前景。

报告指出，我国算力基础设施建设集聚发展。截至2025年底，全国在用算力设施机架数超过1373万标准机架，建成万卡智算集群42个，智能算力规模达到159万PFlops（FP16），位居全球第二。

报告数据显示，截至2025年底，我国网民规模达11.25亿人，互联网普及率达80.1%；用人工智能来解答问题、生成图片视频、作为生活助手的用户规模，分别达4.57亿人、2.88亿人和1.84亿人。生成式人工智能正逐渐融入我国各类群体的日常生活中，中青年、高学历用户是核心群体。在所有生成式人工智能用户中，40岁以下中青年用户占比达74.6%。

来 源：新华网

原标题： 《数字中国发展报告（2025年）》全文发布

记者：高亢

本文转自：温州新闻网 66wz.com