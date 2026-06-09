新华网 2026-06-09 10:36:54

据印度媒体8日报道，印度多座二线和三线城市的自动取款机近期遭遇“现金荒”，当地民众取现困难。印度自动取款机行业联合会说，造成这一情况的主要原因是主要银行优先将现金调配至大城市。

印度自动取款机行业联合会向印度储备银行（央行）报告，自去年12月以来，印度国家银行等主要银行向各地自动取款机补充现金时，优先保障一线城市供应，直接导致多座二线和三线城市自动取款机现金短缺。印度《商业旗帜报》援引行业数据报道，印度全国自动取款机今年3月和4月的现金需求均为9400亿卢比（约合666亿元人民币），实际供应量分别为6100亿卢比（432亿元人民币）和5400亿卢比（383亿元人民币）。

2023年7月6日，在印度博帕尔，出行的人们将头部包裹以遮阳防晒。新华社发

印度自动取款机行业联合会表示，如果自动取款机不能提现，就无法收取相关交易费用，其业务因此损失高达10亿卢比（7088万元人民币），相关银行应予以赔偿。如果中小城市自动取款机现金短缺的情况持续，相关业务将面临萎缩甚至中断。

近年来，印度自动取款机数量呈下降趋势，从2023财年（当年4月1日至次年3月31日）的逾25.3万台减少至2024财年的约25.1万台，其中机器减少主要集中在乡村和城郊地区。

来 源：新华网

原标题： 印度多地自动取款机遭遇“现金荒”

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com