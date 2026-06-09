新华网 2026-06-09 10:37:38

从传统的海盐提取到新兴的锂、铀等金属提取，“向海要水”的我国海水资源化利用正在打开“向海要矿”新空间。

南极秦岭站海水淡化装置。（自然资源部海洋战略规划与经济司供图）

6月8日世界海洋日当天，自然资源部发布《2025年全国海水利用报告》显示，作为战略性新兴产业，我国海水淡化与综合利用产业日益壮大，工程规模化利用、核心技术突破、产业链构建、政策标准体系建设等方面取得新成效，产业发展势头强劲。

报告指出，相关科研院所、高校及企业也积极开展海水中提取锂、铀、氘等微量元素研究，在基础理论研究、关键技术攻关等方面取得突破进展。2025年，我国海水提铀实现真实海洋环境下公斤级铀产品提取。

据业内估算，海水中铀的总储量约45亿吨，是陆地铀矿的千倍以上，被称为“蓝色铀库”。从长远看，海水铀资源经济高效开发，意义重大。这标志着我国海水资源利用加快从单一“淡水供应”向“淡水+战略资源”双轮驱动拓展。

天津南港先达海水淡化与综合利用一期工程。（自然资源部海洋战略规划与经济司供图）

自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所所长相文玺说，目前我国现有海水淡化工程167个，工程规模达307.7万吨/日；年海水冷却用水量达1933.6亿吨，比2020年增长86.4%。“蓝色甘泉”有力保障了沿海火电、核电、钢铁等重大产业及缺水海岛的生活用水。

他说，海水淡化供水稳定、规模灵活，是解决全球水资源危机的重要途径，“向海要水”成为各国共识。海水淡化是解渴的“水龙头”，更是战略资源“液态矿山”。天津、河北、山东等地依托大型淡化项目，大力推进浓盐水综合利用。大规模海水提钾、提溴工程稳步推进，海水提锂、提氘等战略性元素提取技术接连攻关。天津启动了“中沙海水/浓盐水提镁关键技术研究”国际合作项目，多维资源高效开发产业格局正在形成。

相文玺表示，“十五五”期间，将持续加强科技创新引领，推动国产技术装备迭代升级，强化海水战略性元素提取的技术储备，为破解全球淡水与战略资源短缺问题贡献“中国方案”。

来 源：新华网

原标题： 我国从“向海要水”向“向海要矿”升级

记者 王立彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com