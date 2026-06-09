新华网 2026-06-09 10:39:24

参加2026美加墨世界杯的伊朗国足代表团7日抵达墨西哥边境城市蒂华纳，在全副武装的墨军人和警察护送下前往酒店。

伊朗国足此前在土耳其安塔利亚备战三周。据美联社报道，他们6日乘坐包机从安塔利亚直接飞往蒂华纳，于7日凌晨5时左右抵达。数十名伊朗球迷在机场欢迎球队的到来。

球员们登上大巴，向球迷挥手致意。随后，大巴在军警车队护送下前往酒店。据法新社报道，在伊朗队下榻的酒店周围，以及他们计划训练的卡连特体育场入口处，均提前安排了严密的安保措施。

这是6月5日在墨西哥首都墨西哥城拍摄的世界杯奖杯“大力神杯”。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

蒂华纳位于墨美边境，距离加利福尼亚州南部城市圣迭戈约20公里。由于伊朗队获取美国签证不顺，在伊朗足协的要求下，国际足联5月下旬批准伊朗队将本届世界杯的驻地从美国亚利桑那州图森市改为墨西哥蒂华纳。

伊朗驻墨西哥大使阿布勒法兹勒·帕桑迪德说，7日抵达的代表团共70人，其中仍有15人未获美国签证。据法新社报道，未获签证的人中包括伊朗足协主席迈赫迪·塔杰。

伊朗队后卫伊赫桑·哈伊萨菲抵达后接受采访说，自今年2月美国和以色列袭击伊朗以来，球队遭遇了“非常困难的情况”，所幸球员们身体状况很好，“完全准备好”参加比赛。

这是5月20日在墨西哥首都墨西哥城拍摄的2026年美加墨世界杯揭幕战场馆墨西哥城体育场（无人机照片）。新华社记者李木子摄

“不幸的是，我们教练组的几个关键成员没有获得签证，他们在球队中扮演着非常重要的角色。”哈伊萨菲请求国际足联尽快解决上述问题。

按照路透社说法，这是1930年世界杯开始举办以来，首次出现参赛国家与东道主国家交战的情况。

伊朗队三场小组赛都将在美国境内进行，分别是6月15日和21日在洛杉矶对阵新西兰、比利时，6月26日在西雅图对阵埃及。如果伊朗队和美国队都获得小组第二，他们可能会在7月3日得克萨斯州阿灵顿举行的32强比赛中相遇。

来 源：新华网

原标题： 伊朗队抵达世界杯驻地 墨军警车队护送

记者 郭倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com