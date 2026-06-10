中消协等发布未成年人消费领域提示 购买儿童商品避开这些“坑”

人民日报 2026-06-10 10:24:56

暑假即将来临，各类儿童消费品迎来选购高峰。为切实保护未成年人消费者的合法权益，引导广大家长科学、理性、安全消费，中国消费者协会、中国市场监督管理学会结合当前儿童消费领域投诉热点，发布一系列消费提示。

警惕盲盒卡牌“概率陷阱”，防范诱导过度消费。

近年来，盲盒、卡牌等新兴消费形态深受青少年喜爱，但相关投诉日趋增多。全国消协智慧315平台2025年受理的盲盒消费投诉显示，消费者平均涉诉金额达4427元，单起投诉涉诉金额最高达30万元。投诉主要集中在信息不透明、诱导过度消费及售后服务延迟推诿等方面，其中不乏未成年人未经监护人知晓或同意，多次下单购买盲盒商品的情形。此外，部分商家利用青少年的好奇心和收集欲，诱导其做出超出自身消费能力的购买行为。根据《盲盒经营行为规范指引（试行）》，经营者不得向未满8周岁的未成年人销售盲盒，向8周岁及以上未成年人销售时，应依法取得监护人同意。

中消协提醒广大家长：一方面，要引导孩子理性看待盲盒、卡牌类商品，认清隐藏款、限量款的实际获得概率极低；另一方面，要妥善管理个人支付账户和密码，防止未成年人擅自进行大额消费。

关注儿童食品包装，警惕“猎奇”营销误导。

近期，一些外形与香烟高度相似的棒棒糖等“恶搞”食品在校园周边出现，吸引小学生模仿成年人将“烟”叼在嘴里。这类产品看似无害，实则可能在心理和行为上对认知尚未成熟的未成年人产生诱导与暗示，削弱其对烟草危害的警惕性。此外，部分“恶搞”糖果还有未标注产品标准号、生产者信息等标签标识的问题，存在安全隐患。中消协提示家长，在为孩子选购食品时，应仔细查看产品配料表、生产日期、保质期及生产厂家等信息，优先选择正规渠道销售的产品，对包装“猎奇”、名称低俗的食品保持警惕，同时加强对孩子的食品安全教育，引导其主动远离此类产品。

理性办理预付式消费，防范“跑路”风险。

儿童游乐场所、课外培训等领域是预付式消费纠纷的高发区。部分地区已出现多家儿童游乐场所相继闭店、消费者预付卡余额无法使用的情况。2025年5月1日起施行的《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，明确了消费者在经营者迁店、转店、无法正常提供服务等情形下的合同解除权和退款请求权，并规定经营者单方设定的“概不退费”等不合理格式条款可被认定无效。建议消费者在为孩子办理预付卡时，坚持“小额、短期”原则，优先选择月卡、季卡等灵活方式，一次性预存金额不宜过高；签订合同时仔细阅读退费、转让等条款；缴费后务必索要并妥善保管发票、合同等凭证，以便发生纠纷时依法维权。

选购儿童智能设备，防范沉迷和隐私泄露。

部分儿童智能设备产品存在功能过度叠加、诱导消费、个人信息泄露等问题。中消协相关年度报告显示，部分儿童智能手表以积分排行、功能解锁、游戏充值等为名诱导未成年人过度消费，且部分防沉迷功能可能被绕过或破解。家长应依据孩子实际年龄和需求合理选购，优先选择具备基本定位和通话功能的产品；购买后及时检查应用权限设置，关闭不必要的娱乐功能和支付功能；定期关注孩子的使用情况，防止沉迷和盲目攀比。

选购儿童玩具，认准认证标识。

消费者在选购儿童玩具时，应认准CCC认证标志，仔细查看产品适用年龄范围及安全警示说明，避免给低龄儿童购买带有细小零件、锐利边缘的玩具。根据市场监管总局今年2月12日监督抽查情况通报，部分儿童玩具存在无CCC认证标志、物理安全项目不合格等问题。建议消费者尽量通过正规商超、品牌门店及合规电商平台等渠道购买，切勿购买无厂名厂址、无合格证明、无警示标识的产品。

增强维权意识，依法维护权益。

消费者在购买儿童商品或服务时，应及时索要并妥善保管发票、收据、电子支付记录等消费凭证。如遇消费纠纷，可先与经营者协商解决；协商不成的，可通过全国消协智慧315平台投诉，或向有关行政主管部门投诉举报，依法维护自身合法权益。

来源：人民日报

原标题：中消协等发布未成年人消费领域提示 购买儿童商品 避开这些“坑”

记者 齐志明

本文转自：温州新闻网 66wz.com