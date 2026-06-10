辟谣学堂NO.322丨手把手教你看药品说明书 有娃家庭小药箱建议备这几种药

央视新闻客户端 2026-06-10 10:45:46

孩子生病，每个家长都心急如焚

但药品使用不当

可能给孩子带来更大伤害

药品说明书哪些信息最关键？

家庭小药箱应该备哪几类常用药？

守护孩子的用药安全

这份指南家长们必看

除此之外，也要关注药品剂型。剂型是药品做成的形态，比如片剂、胶囊、口服液、滴剂、颗粒剂、栓剂等。给孩子选药时，要根据年龄选对剂型。

婴幼儿首选滴剂或口服液，方便调整剂量、容易吞咽。

大一点的孩子可以用咀嚼片或颗粒剂。

相较成人，儿童为何更容易受到药物伤害？首都医科大学附属北京儿童医院副主任药师徐晓琳介绍，儿童不是成人的缩小版。儿童的肝脏、肾脏功能尚未发育成熟，对药物的代谢和排泄能力远低于成人。同样的药物、同样的剂量，成人可能安全，但儿童就可能蓄积中毒。另外，儿童血脑屏障功能弱，一些本该拦在外面的药物成分更容易进入大脑，可能对正在飞速发育的神经系统造成影响。

此外，儿童正处在快速生长和器官发育的关键期，有些药物的影响是长期的，甚至不可逆。某些药物可能影响骨骼生长、听力发育。8岁以下儿童选择药物时要非常谨慎。

成人用药能掰碎或者直接减量给孩子吃吗？答案是不能。

专家提醒，有的药一旦分开，就会破坏原有结构，影响药物本身的疗效。比如缓释片，如果分开服用，缓释机制便可能受到破坏，药物突然释放，导致中毒。不同年龄段的儿童个体差异很大，用药剂量不能简单依靠家长感觉酌情减半。有些成人药里面含有可待因、福尔可定等成分，这些成分也对儿童有一定风险。

家长绝不能把成人的药减量给孩子吃，儿童用药必须根据体重精确计算。用药期间密切观察孩子的变化，如出现异常及时就医。

针对已上市药品在儿童患者中超说明书使用等痛点，国家药监局正推动已上市药品增补儿童用药信息。截至目前，已有54个药品的说明书新增儿童适应证、用法用量与安全性信息，这些采用新版说明书的药品正在陆续进入临床，惠及广大患儿。

家里有孩子，难免会遇到突发小状况，比如孩子不小心磕破皮，半夜发烧、拉肚子等。一个准备得当的家庭小药箱，能让家长在紧急时刻不慌乱。但要注意了！药箱中的药品并不是越全越好，更不是越贵越好。

专家建议，针对几种最常见的紧急情况，备好最核心、最安全的药品和工具即可。

守护孩子的健康

从科学用药开始

愿每个孩子都能健康成长

来源：央视新闻客户端

原标题：手把手教你看药品说明书 有娃家庭小药箱建议备这几种药

本文转自：温州新闻网 66wz.com