国家应急广播 2026-06-10 10:45:46

日常随处可见的保温杯

若使用不当

可能暗藏安全隐患

先来看几个案例

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2026年1月，浙江杭州柯女士用沸水消毒保温杯，拧紧杯盖摇晃时杯身炸开，双脚被沸水烫伤，医院诊断为浅二度烫伤。

2025年8月，黑龙江黑河一男子在保温杯内用热水泡清洗剂，密封杯盖后，保温杯突然爆炸，热水四处喷溅，杯子甚至因冲击力过大而嵌入墙内。

△图源：中国消防

2024年，四川一女子在家准备用餐时，桌上泡有枸杞的保温杯突然炸裂，将天花板炸出一个洞。

△图源：中国消防

为何保温杯一旦使用不当会如此危险？近日，国家应急广播联合北京市西城区消防救援支队，开展系列消防实验。

好好的保温杯为何会“爆炸”？

·保温杯内加入泡腾片

消防员在保温杯内加入热水和泡腾片后，随即拧上杯盖，摇晃后再开盖时，保温杯发生爆炸。

△北京市西城区消防救援支队白纸坊特勤站消防员李盼现场演示

实验揭秘

北京市西城区消防救援支队李禹江提醒，在保温杯内冲泡泡腾片时，切勿加盖杯盖，因为泡腾片遇水会产生大量二氧化碳，剧烈摇晃后，极易发生爆炸，致人受伤。

·保温杯内加入红枣、枸杞

消防员在保温杯内倒入热水，加入红枣、枸杞浸泡片刻，摇晃后打开杯盖，热水喷溅而出。

实验揭秘

李禹江介绍，红枣、枸杞等食材经热水长时间浸泡后，会发酵产生大量气体，导致密闭的保温杯内部气压不断升高，开盖时热水很可能喷出，导致烫伤。

·保温杯内加入除垢剂

消防员在保温杯内倒入热水和除垢剂，经过轻微摇晃后打开杯盖，一股热气瞬间喷出。

实验揭秘

除垢剂与保温杯内水垢接触后会发生化学反应，产生大量气体，且液体呈强酸性，一旦发生喷溅，易造成高温烫伤与化学灼伤。李禹江提醒，使用除垢剂清洗保温杯时，千万小心酸性液体灼伤皮肤、眼睛。

这些食物也最好别放进保温杯

保温杯保温功能突出且密封性能较好，很多人不仅用它泡红枣、枸杞，还用来装牛奶、豆浆等，但其实这些行为存在安全风险。

·牛奶、豆浆

牛奶、豆浆等高蛋白饮品加热后长时间放置保温杯中，微生物会迅速繁殖，导致牛奶、豆浆酸败，甚至出现絮状物，饮用后可能引起腹痛、腹泻等肠胃不适。

△保温杯里装牛奶后迅速繁殖的微生物

·中药

保温杯里温度较高，中药长时间放置易变质，建议放凉后放入冰箱中冷藏保存，饮用前加热即可。

·碳酸饮料和果汁

碳酸饮料、果汁大多呈酸性，若长时间存放在保温杯内，可能会腐蚀不锈钢材质，导致重金属迁移到饮品中。

温馨提醒

红枣、枸杞等易发酵食材

不要在保温杯里长时间存放

使用除垢剂清洁保温杯时

切勿拧紧杯盖或摇晃杯子

避免安全事故发生

来源：国家应急广播

原标题：这些东西千万别放进保温杯 使用不当可能会炸开

本文转自：温州新闻网 66wz.com