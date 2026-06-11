健康真相NO.706丨穿着外裤，能直接坐床上吗？

新华社微信公众号、科普中国 2026-06-11 09:40:00

相信很多人都有过这样的经历：穿着在外奔波了一天的衣服和裤子，回家后直接往沙发或床上一坐、一躺，但一想到这些衣物碰过各种公共场所的表面，比如地铁座位、办公室椅子和餐厅座椅，甚至不知道此前都是哪些人接触过的，又觉得浑身不自在。

问题来了，这种健康担忧有必要吗？穿着外裤能直接坐在床上吗？今天，我们就来深入探讨一下。

对大多数健康人群

不用过于担心

对于大多数健康人而言，通过日常外出衣物感染传染性疾病的概率很低。

虽然理论上衣物可能在疾病传播中扮演“中间”角色，但它的重要性尚不明确，而且总体风险很小。之所以这样说，主要基于以下几个原因：

1.需要足够数量的病原体

大多时候，外衣上存在的极少量病原体并不足以让人生病，一般都要达到一定的数量才能引发感染。

2.病原体存活时间有限

不少导致呼吸道和胃肠道疾病的病原体在体外存活的时间并不长。一项针对新冠病毒的建模研究发现，病毒在棉质衣物上会比较快地失活，甚至，仅乘车通勤后回家，衣物上有传染性的病毒量就可能减少 80% 之多。

3.衣物纤维的“吸附”作用

衣物的纤维可以在一定程度上“锁住”病毒和细菌颗粒，让它们不那么容易通过接触转移到人的手上或其他表面。

4.传播效率远低于直接吸入

主流观点认为，与直接吸入感染者咳嗽或打喷嚏产生的飞沫相比，衣物上附着的病原体“生物利用度”要低得多。同样的，新冠病毒的建模研究发现，由衣物上的悬浮颗粒引起的“二次吸入暴露”情况，要比在工作场所的吸入暴露低 2 到 3 个数量级，这几乎是可以忽略不计。

要注意的特殊情况

和普通外衣不同，医务人员的白大褂则是公认的传播载体。

研究发现，医护人员的白大褂上经常会沾染上耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、万古霉素耐药肠球菌（VRE）等致病菌。类似地，针对护士白大褂的研究显示，50% 的样本都有致病菌污染，包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等。

不止于此，白大褂上的细菌污染程度还会随着工作时长而增加，这些细菌甚至可以在白大褂上存活数天到3个月之久。

为了防止病原体从医院传播到医院外（尤其是家中），对于医务工作者，应尽量避免在医疗区域外穿着白大褂，更不要把白大褂穿回家、带回家和其他衣物一起清洗。

除了上面聊到的白大褂外，个别特殊职业和情况下的外衣，也比普通人要有更高的传播风险。

比如，处理垃圾的工人的工作服就比较脏。如果不注意卫生，微生物很可能会通过衣物被带到家中各处。

上面这些微生物不一定致病，但如果是遇到一些偶然情况，比如家庭成员免疫功能低下，则可能会出现医学上说的“机会感染”。此外，在集体环境中，共用毛巾、床上用品等个人物品（不仅限于衣物），也是已知的感染传播途径。

最后，要是遇到衣物被体液、呕吐物弄脏，要立即更换和清洗。如果皮肤有开放性伤口、烧伤等情况，护理上也要特别注意。

外衣的另一个风险

可能携带过敏原

上面讨论过，对普通人来说，通过外衣感染疾病的总体风险比较低，但外衣还有另一个被忽略的风险，那就是许多常见的过敏原（例如花粉）会通过外衣“搭便车”进入我们的家中。

如果你是季节性过敏（例如花粉过敏）患者，就要特别注意了，可以采取下面的措施来预防过敏：

1.回家后立即脱掉外衣

2.定期用吸尘器清洁布质家具

3.由于花粉也会附着在人的皮肤、头发甚至眉毛上，在花粉季外出时可以考虑戴上帽子和太阳镜，且回家后洗头、洗脸。

比外衣更直接的传播途径，有这些↓

常见的疾病传播途径

无论病原体来自哪里，良好的手卫生是阻断传播链、保护自己和家人的最有效、最简单的方法之一。其实，许多常见的疾病的传播都和手有关系，比如被污染的手触摸了眼睛、鼻子和嘴巴，就有感染的风险。

几个正确洗手的步骤，可供参考

总之，穿外裤坐在床上引发疾病的风险很低，不必过于担忧。但如果自己或家人身体不适，又或者心里感觉不舒服，换掉外衣外裤就好了。

来源：新华社微信公众号、科普中国

原标题：穿着外裤，能直接坐床上吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com