健康真相NO.706丨穿着外裤，能直接坐床上吗？

新华社微信公众号、科普中国 2026-06-11 09:40:00

　　相信很多人都有过这样的经历：穿着在外奔波了一天的衣服和裤子，回家后直接往沙发或床上一坐、一躺，但一想到这些衣物各种公共场所的表面，比如地铁座位、办公室椅子餐厅座椅，甚至不知道此前都是哪些人接触过的，又觉得浑身不自在

　　问题来了，这种健康担忧有必要吗？穿着外裤能直接坐在床上吗？今天，我们就来深入探讨一下。

　　对大多数健康人群

　　不用过于担心

　　对于大多数健康人而言，通过日常外出衣物感染传染性疾病的概率

　　虽然理论上衣物可能在疾病传播中扮演中间角色，但它的重要性尚不明确，而且总体风险。之所以这样说，主要基于以下几个原因：

　　1.需要足够数量的病原体

　　大多时候，外衣上存在的极少量病原体并不足以让人生病，一般都要达到一定的数量才能引发感染。

　　2.病原体存活时间有限

　　不少导致呼吸道和胃肠道疾病的病原体在体外存活的时间并不长。一项针对新冠病毒的建模研究发现，病毒在棉质衣物上会比较快地失活，甚至，仅乘车通勤后回家，衣物上有传染性的病毒量就可能减少 80% 之多。

　　3.衣物纤维的“吸附”作用

　　衣物的纤维可以在一定程度上“锁住”病毒和细菌颗粒，让它们不那么容易通过接触转移到人的手上或其他表面。

　　4.传播效率远低于直接吸入

　　主流观点认为，与直接吸入感染者咳嗽或打喷嚏产生的飞沫相比，衣物上附着的病原体“生物利用度”要低得多。同样的，新冠病毒的建模研究发现，由衣物上的悬浮颗粒引起的“二次吸入暴露”情况，要比在工作场所的吸入暴露低 2 到 3 个数量级，这几乎是可以忽略不计。

　　要注意的特殊情况

　　普通外衣不同医务人员的白大褂是公认的传播载体

　　研究发现，医护人员的白大褂上经常会沾染上耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、万古霉素耐药肠球菌（VRE）等致病菌。类似地，针对护士白大褂的研究显示，50% 的样本都致病菌污染，包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等。

　　不止于此，白大褂上的细菌污染程度还会工作时长增加，这些细菌甚至可以在白大褂上存活数天到3个月之久

　　为了防止病原体从医院传播到医院外（尤其是家中）对于医务工作者，尽量避免在医疗区域外穿着白大褂更不要把白大褂穿回家、带回家和其他衣物一起清洗

　　除了上面聊到的白大褂个别职业和情况下的比普通人要有更高的传播风险。

　　比如，处理垃圾工人的工作服就比较脏。如果不注意卫生，微生物可能通过衣物被带到家中各处

　　上面这些微生物不一定致病，但如果是遇到一些偶然情况，比如家庭成员免疫功能低下，则可能会出现医学上说的“机会感染”。此外，在集体环境中，共用毛巾、床上用品等个人物品（不仅限于衣物），也是已知的感染传播途径。

　　最后，要是遇到衣物被体液、呕吐物弄脏，立即更换和清洗。如果皮肤有开放性伤口、烧伤等情况，护理上也要特别注意。

　　外衣的另一个风险

　　可能携带过敏原

　　上面讨论过，对普通人来说，通过衣感染疾病的总体风险比较低，但外衣还有另一个被忽略的风险，那就是许多常见的过敏原（例如花粉）会通过搭便车进入我们的家中

　　如果你季节性过敏（例如花粉过敏）患者就要特别注意了，可以采取下面的措施来预防过敏

　　1.回家后立即脱掉外衣

　　2.定期用吸尘器清洁布质家具

　　3.由于花粉也会附着在人的皮肤、头发甚至眉毛上，在花粉季外出时可以考虑戴上帽子和太阳镜，且回家后洗头、洗脸。

　　比外衣更直接传播途径，有这些↓

　　常见的疾病传播途径

　　无论病原体来自哪里，良好的手卫生是阻断传播链、保护自己和家人的最有效、最简单的方法之一其实，许多常见的疾病的传播都和手有关系，比如被污染的手触摸了眼睛、鼻子和嘴巴，就有感染的风险

　　几个正确洗手步骤，可供参考

　　总之，穿外裤坐在床上引发疾病的风险很低，不必过于担忧。但如果自己或家人身体不适，又或者心里感觉不舒服，换掉外衣外裤就好了

　　来源：新华社微信公众号、科普中国

　　原标题：穿着外裤，能直接坐床上吗？

温州新闻网全媒体矩阵

本文转自：温州新闻网 66wz.com

N 监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：张湉

相关

我要问真假

请先输入验证码：

最新提问

温州互联网协会中央网信办违法和不良信息举报中心
温州公安温州消费维权网

扫码关注“温州辟谣”
温州本地权威辟谣平台

中共温州市委网络安全和信息化委员会办公室
主办