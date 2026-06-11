国家应急广播 2026-06-11 10:02:18

最近，“山顶牌楼做引体向上”挑战在网络上迅速走红。这是继“盘腿抱柱”“塑料凳套头”之后，又一项危险玩法。有人不慎“玩脱”，被困山顶，报警求助。

山顶牌楼处做引体向上

男子受伤求助

5月30日，一男子模仿网络热门视频，在某山顶上的牌楼处做引体向上，落地时不慎扭伤脚踝，被困山顶，急需救援。

接警后，消防员携带救援装备徒步上山救援，行进两个半小时后找到受伤男子，其左脚脚踝肿胀严重。

消防员将男子患处简易包扎后，用马匹护送他向山下转移。

△受伤男子。

救援期间，现场仍有多名游客冒险在此处做引体向上，消防员当即上前劝阻，提醒游客注意安全。

△仍有游客在此处做引体向上。

一小时后，消防员将男子安全转移至山下，交由医护人员送医救治。

安全提醒

牌楼并非健身设施，擅自攀爬非常危险！广大登山游客应理性看待网络热门视频，严格遵守景区规章制度，将安全放在第一位。

各式各样的“网红挑战”在社交平台层出不穷，看似趣味十足，却暗藏重重安全风险。

日前，国家应急广播联合北京市西城区消防救援支队，针对“盘腿抱柱”“塑料凳套头”两大热门危险挑战开展消防实验，拆解其中安全隐患，科普正确避险与自救技巧。

“盘腿抱柱”挑战：

看似简单，极易造成不可逆伤害

近日，“盘腿抱柱”挑战在网络走红，不少网友跟风尝试，结果不慎被困。

5月5日13时，河南信阳一女孩模仿“盘腿抱柱”动作导致被困，消防员接警后火速到场，合力将女孩托起，成功助其脱困。

5月5日22时，浙江丽水一男子模仿“盘腿抱柱”动作，结果被困指示牌柱子上。消防员到场后合力将男子向上抱起，将其解救。脱困后，男子因双腿麻木僵硬，只能瘫坐草坪上。

对此，北京市西城区消防救援支队李禹江提醒，盲目跟风“盘腿抱柱”挑战，极易造成人员受伤。

李禹江解释，人体以该姿势盘坐抱柱时，双腿与立柱会形成绞索式禁锢状态，正常起身需前移重心，而立柱完全阻挡发力空间，双腿被牢牢锁住，根本无法自主站起。

同时，双腿紧紧盘绕立柱，会持续压迫下肢血管，短时间内腿部就会麻木、肿胀；若长时间无法脱困，可能导致肢体血液循环不畅，肌肉、韧带持续超负荷拉扯，极易损伤膝关节半月板与韧带；一旦慌乱中强行挣扎，还可能造成不可逆的运动损伤。

不慎被困如何自救？

放松身体：保持镇定，切勿用力挣扎，缓缓松开环抱立柱的手臂。

调整姿势：慢慢侧身挪动身体，双脚寻找支撑点借力，也可请周边人员协助托举身体。

及时求助：若尝试后依旧无法脱困，第一时间拨打求助电话等待救援。

“塑料凳套头”挑战：

别再模仿，凳子卡头可致窒息

与“盘腿抱柱”挑战类似，“塑料凳套头” 也凭借搞怪画面刷屏网络，不少网友跟风尝试，却不慎被卡。

1月31日，江苏徐州一女子将头钻进塑料凳内不慎被卡，无法自行脱困，无奈之下报警求助。消防员接警后火速到场，成功将女子救出。

1月13日，山东济宁一女子跟风模仿“塑料凳套头”挑战，结果头和双手被卡住，好在消防员及时到场助其脱困。

李禹江解释，塑料凳结构镂空、质地坚硬，一旦卡住头部、脖颈，轻则造成皮肤划伤、关节扭伤，重则压迫呼吸道、导致窒息。

被塑料凳卡住如何脱困？

保持冷静，不要硬扯、砸凳子，暴力挣扎只会让卡压更严重。

缓慢放松身体，微调姿势，顺着凳子空隙平稳尝试脱出。

无法自行取下时，立刻求助身边人。

如果卡压过紧，出现呼吸不畅、头晕等不适，立即拨打119、120等急救电话。

来源：国家应急广播

原标题：“山顶牌楼做引体向上”走红 紧急提醒：千万别尝试

本文转自：温州新闻网 66wz.com