“孤女遭亲舅舅阻止高考”系“剧本式”造谣（2026·06·11）

中国互联网联合辟谣平台 2026-06-11 19:15:58

辟 谣 “孤女模拟考648分，却遭亲舅舅烧书阻止高考”系谣言

详情：近日，某网络自媒体账号发文称“广东惠州一孤女模拟考648分，却遭亲舅舅烧书阻止参加高考”，引发关注。经查，自媒体从业人员黄某（女，41岁）为蹭高考热度、博取关注、吸粉增流，实现引流带货牟利的目的，通过策划撰写剧本，雇用虚假连麦人员，编造上述不实信息，并在其自媒体账号发布。目前，公安机关已依法对黄某予以行政拘留。（来源：“广东网络举报”微信公众号）

辟 谣 “安徽亳州一烧烤店内‘酒瓶爆头’”系摆拍

详情：近日，安徽亳州一网民在某短视频平台发布视频称，两名男子在一家烧烤店内因“劝酒”发生口角，一人抄起酒瓶狠狠砸向另一人头部。视频发布者张某还在评论区回复网友：“真的，现在在派出所”，引发关注。经亳州警方调查核实，该视频为张某自导自演，刻意摆拍。事发当晚，张某为了博眼球，赚流量，使用道具酒瓶“表演”被砸头部的戏码，全程无人受伤，警情更是子虚乌有。张某因传播虚假信息，已被公安机关依法予以行政处罚。（来源：“安徽网络举报”微信公众号）

辟 谣 “新疆青河县一校车载20名小学生坠河”不实

详情：近期，有网民发布“新疆青河县一辆载有20名小学生的校车在过河时失控坠入深水，造成5名孩子不幸遇难，15人受伤”的信息。经新疆阿勒泰地区青河县委网信办、县教育局联合核查，该县未发生任何校车坠河、学生伤亡事件，该信息系谣言。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号）

科 普 个税汇算的6大误区，现在知道还不晚！

详情：2025年度个税汇算将于本月底（6月30日）截止，还没有办理的小伙伴请抓紧时间，避免逾期影响个人权益。那么，个税汇算中常见误区有哪些，一起来看。

误区一：年满3周岁的孩子上了幼儿园，父母才能享受子女教育专项附加扣除。

纠正：纳税人子女年满3周岁即可享受子女教育专项附加扣除，不存在“上了幼儿园”才能享受的规定。对年满3周岁至小学入学前可选择学前教育阶段填报子女教育专项附加扣除。

误区二：我最近取得了一张“教师研修结业证书”，这张证书可以用来填报享受继续教育专项附加扣除。

纠正：不可以。填报职业资格继续教育专项附加扣除可以按照3600元的标准定额扣除，但是需要满足以下条件：一是取得的资格证书应当在《国家职业资格目录（2021年版）》范围之内；二是应当在取得相关职业资格证书的当年扣除。

Tips：专业技术人员职业资格考试由政府部门统一组织或委托有关行业协会组织实施，以笔试为主。报考人通过考试后，可以获得专业技术人员职业资格证书或考试成绩合格证明。技能人员职业资格考试与专业技术人员职业资格考试有所不同。技能人员职业资格证书主要通过职业资格目录中相应实施部门（单位）组织的职业技能鉴定获得。

误区三 ：我已经用过一套房的房贷利息抵扣个税了，还可以用别的房子再享受房贷利息扣除。

纠正：不可以。按照规定，纳税人只能享受一次首套住房贷款的利息扣除。也就是说，只要纳税人享受过符合条件的住房贷款利息专项附加扣除，至贷款还清或再行买入其他住房又发生贷款利息的，不得再就其他房屋享受住房贷款利息扣除。

误区四：住房租金和住房贷款利息扣除在一个纳税年度内可以同时享受。

纠正：不可以。纳税人及其配偶在一个纳税年度内不能同时分别享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除。

误区五：父母均未年满60周岁，配偶的父母已年满60周岁，可以选择填报配偶的父母享受赡养老人专项附加扣除。

纠正：不可以。根据规定，纳税人赡养年满60岁父母以及子女均已去世的年满60岁祖父母、外祖父母的赡养支出，可以税前扣除。配偶的父母不在扣除范围。

误区六：3岁以下婴幼儿照护的扣除只能由双方分摊。

纠正：父母可以选择由其中一方按扣除标准100%扣除，即一人每月2000元扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的50%扣除，即一人每月1000元扣除。纳税人可以根据情况自行选择，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。（来源：“新华社”微信公众号）

通 报 湖南、安徽通报涉高考网络谣言案

详情：6月10日，2026年全国高考落下帷幕，全国公安机关坚持以最高标准、最严要求、最强措施，严查严打涉考类违法犯罪活动，全力护航高考安全平稳有序。近日，湖南、安徽通报3起涉高考网络谣言案，给所有想蹭高考热点博眼球、吸粉的人敲响警钟。

湖南省耒阳市网民贺某某为博取网络关注、吸引流量，在某网络平台发布图文，称所配照片为“2026年高考数学考场现场拍摄”，引发关注。经核实，该图片系利用AI技术合成的虚假画面，配发文案亦属虚构。目前，公安局已依法对贺某某处以行政拘留三日的处罚。

安徽省芜湖市弋江区网民王某为博取网络关注，恶意使用AI工具合成虚假图片，图片虚构本人身处高考考场、使用手机拍摄考场的场景，搭配“请帮帮我”的文字，捏造考生在考场使用手机的不实内容，并配文发布至两百余人的微信群。虚假信息迅速扩散，误导广大网民，引发不当热议。依据相关法律法规，办案民警依法对王某作出当场警告训诫的处罚，并对其进行严肃普法教育。王某深刻认识到自身错误，并诚恳悔过。

安徽安庆潜山网民刘某妄图制造话题、误导公众，通过其账号在微信群内编造散播“2026高考答案……”等不实信息，误导大量网民关注和讨论，造成不良社会影响。经调查，网传内容纯属凭空捏造，系谣言。到案后，刘某对其散布谣言的行为供认不讳，警方已依法对其作出处罚。（来源：“湖南网络举报”微信公众号、“安徽网络举报”微信公众号、“潜山公安”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com