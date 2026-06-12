减轻物理负重提供动力辅助 “温警机甲”首次投入实战试用

温州都市报 2026-06-12 09:16:43

近日，温州市公安局研发的“温警机甲”在茶山派出所投入实战试用。该下肢外骨骼专为户外警务打造，净重3.5公斤，续航6小时，能降低民警体能消耗约三到四成，解决山区警务爬坡累、追不动等痛点。目前产品正根据反馈优化，未来将量产推广。

图为民警钱启勋佩戴“机甲”

温州网讯 “以前最怕接到山顶片区的警情，山区不通车，处置警情全靠双腿。警情一多，爬上去已经累得气喘吁吁，处理事情反应都慢半拍。现在穿着机甲上山，轻松登顶，事半功倍。”昨天，温州市公安局瓯海区分局茶山派出所民警钱启勋对记者说。

钱启勋说的是“温警机甲”——一副专为户外警务打造的下肢助行外骨骼。近日，这款由温州市公安局警务保障处牵头研发的新型单兵装备，在茶山派出所率先投入实战试用，这是市公安局“警企学研用”协同创新机制建设的重要成果之一。

“机甲”诞生：

源于一线警务需求

茶山派出所辖区多山地，民警经常需要背负警用八件套及其他应急装备上山处警、救援。参与试用“温警机甲”的钱启勋介绍起山地救援的过程：“民警接警后，先联系报警人加微信，通过位置共享确定大概方位，然后带队上山，到了附近再语音通话，指导对方播放音乐或者大声喊叫，帮助我们进一步定位。”如果遇到垂直坡度过大或者天黑的情况，还会呼叫当地的黑马救援队等前来协助。在他看来，这套外骨骼正好切中了山区警务最累的那段路。

这副“机甲”的诞生，最初就源于茶山派出所的一线需求。温州市公安局警务保障处敏锐捕捉到山区派出所“爬坡累、追不动、续航短”的共性痛点，于今年年初启动警用外骨骼适配公安场景项目，联合温州本土的星际控股集团有限公司、立地信息科技公司和上海傲鲨科技，以及温州职业技术学院共同研发。其目标很明确：针对山区巡防勤务和负重巡逻勤务等警务场景特点，将警用八件套与外骨骼深度融合，对动力辅助、结构强度、穿戴舒适性进行极限优化，定制相应便携警用装备。

民警试用：

体能消耗约降低三到四成

历时近半年，第一代“温警机甲”成功亮相。它净重仅3.5公斤，外置可拆卸锂电池包单电续航6小时，更换电池徒手操作不超过6秒。穿戴时间不超过40秒，解脱不超过20秒，大腿固定器单手“咔嗒”一声就能快脱。最大爬坡角度不低于30度，最大行走助力步行速度可达每小时16公里，支持平地行走、跑步、上下楼梯、上下斜坡，还具备自适应行走助力模式和阻抗阻力模式。钱启勋边扣紧腰部双侧同步调节锁边向记者介绍：“启动后，髋关节处的电伺服关节马上响应，上坡时明显有股向上的推力，像有人在背后轻轻托着你。”

在试用期间，民警穿着“温警机甲”多次尝试了在山间小径上山的体验。未穿戴外骨骼时，民警背负约5公斤重的警用八件套等装备，在坡度超过20度的山间小道连续巡逻1小时，腿部就会明显酸胀；穿戴外骨骼后不仅减轻了警用八件套的物理负重，更是提供了动力辅助，巡逻同样路线，体能消耗大约降低三到四成。

“连续巡逻四小时以上，步态还是稳的”钱启勋告诉记者，“杨梅成熟季需要制止误摘的行为，我们配备这个机甲后，一天可以多巡两遍山，我们没那么累，本地农户也更安心。”

有望量产：

为更多场景提供警务保障

除了山区场景，民警们还看到了更广泛的应用空间。“对于毗邻山区的一些派出所，不管是上山巡查还是救助，这套装备都很有用。”钱启勋说。另外，比如重大事件、重大节日，平时巡逻很累的情况下，机甲可以调节到平地模式，照样能发挥很大作用。从陡坡到平路，一副外骨骼覆盖了基层民警最耗体力的两类勤务。

温州市公安局警务保障处民警表示，“温警机甲”是“警企学研用”协同模式的生动实践：警保处扮演“项目经理”角色，深入一线调研、精准定义需求；研发企业发挥工业设计和精密制造优势，快速实现工程化；相关院校在嵌入式系统与人工智能算法上提供核心攻关；最终在茶山派出所进行试点，由一线民警在实际勤务中反复使用、反馈问题，驱动产品快速迭代。目前一代产品正根据茶山所试用反馈进行迭代优化，一旦民警满意度达标，将启动量产并逐步推开至全市山区派出所。

一副不足3.5公斤的外骨骼，让民警从“体力透支”变成“轻松登顶再巡两小时”。对当地农户和山区群众而言，这意味着未来每个山区警务重点区域，都有望获得这种“科技护农”的警务保障。

来 源：温州都市报

原标题： “温警机甲”首次投入实战试用

穿上这副不足3.5公斤的“外骨骼”，民警山区巡防、救援处警如虎添翼

记者 蔡挺 文/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com