健康真相NO.707丨夏天吃姜大有讲究！多数人吃法错误，白吃还伤身

人民日报健康客户端 2026-06-12 09:40:34

俗话说“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方”，夏季适当吃姜，确实有益健康。但有这些问题需要注意。

俗话说“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方”，夏季适当吃姜，确实有益健康。

夏季吃姜有五好

1.健脾开胃

夏季食欲差，在饭前咀嚼几片生姜，能促进消化液、胃液和唾液的分泌，进而促进肠胃蠕动。

2.驱寒

夏季待在空调房，若没有注意保暖，寒湿之气便会趁虚而入。可以用生姜泡水喝，促进血液循环，去除体内湿气，改善因感冒所引起的流鼻涕、头痛等症状。

3.抗菌

夏季气温高，细菌及病毒易大量繁殖，如果饮食不注意，很容易出现急性肠胃炎。假如症状并不是特别严重，可以适当吃一些生姜，因为生姜中含有的特殊成分具有抑制真菌繁殖的功效。

4.抗氧化

生姜的好处之一就是抗氧化，因其中含姜辣素以及二苯基庚烷类化合物，用其泡水喝或直接生食，都能清除体内自由基，进而达到抗衰老、保持良好的皮肤状态的效果。

5.预防动脉粥样硬化

生姜提取物中含有的有效成分能阻止血小板聚集，并降低低密度脂蛋白、甘油三酯和血清胆固醇的含量，由此达到预防动脉硬化发生的效果。

夏季吃姜一些小搭配

生姜是一味很好的调味品，炖肉、炒菜时可以放一点提味去腥。此外，平时姜也可以搭配饮用或直接食用。

1.生姜紫苏红糖饮

脾胃虚寒的人进食螃蟹后易出现肠胃不适，如腹泻、呕吐等。若贪嘴吃多了螃蟹，饭后可以来一杯生姜紫苏红糖饮。

做法：生姜3~4片冷水下锅，大火烧开后加入适当红糖，和5~10克紫苏叶转小火煮15分钟滤渣即可饮用。

2.生姜葱白饮

风寒感冒初起时，应对恶寒、头痛、全身酸痛、打喷嚏、鼻塞流清涕等症状，可以在家中先煮碗生姜葱白饮缓解。

做法：生姜3~4片冷水下锅，大火烧开后转小火煮十分钟，加入连须葱白6个，后关火焖两分钟后即可饮用。

3.糖醋泡姜

糖醋泡姜，酸酸甜甜的非常好吃，能更好地发挥调理脾胃的作用，适合脾胃虚寒和消化不良的人食用。

做法：把半斤生姜，切成片，放在瓶中，然后用米醋加红糖没过生姜，泡上三天就可以吃了。

4.生姜橘皮水

夏天人们吃过多冷饮和凉性水果，易造成脾胃虚寒，因胃部不适出现呕吐等症状，可用生姜橘皮水缓解症状。

做法：取生姜、橘皮各10克，水煎，一日2~3次分服。

5.红糖姜水

夏季风寒感冒或淋雨后出现畏寒、发热时，喝点生姜红糖水，有助于寒气发散外泄，可温中暖胃。此外，女性经期，喝红糖姜水可以让身体温暖，增加能量，有效缓解痛经。

做法：取3~5片生姜，切丝，煮至水的颜色变黄，姜味渗入到水中，再加入适量红糖，煮化即可。

来源：人民日报健康客户端

原标题：夏天吃姜大有讲究！多数人吃法错误，白吃还伤身

本文转自：温州新闻网 66wz.com