《主角》热播，里面这个动作很多人跟风！骨科医生紧急提醒

都市快报 2026-06-12 09:40:34

热播剧《主角》带火秦腔绝活“卧鱼”，引发全网模仿热潮。戏曲专家与骨科医生提醒，该动作虽看似静态，实则难度极高，极易造成韧带损伤、关节磨损及腰椎受伤。医生建议普通人勿盲目跟风，若练习需循序渐进并充分热身。

最近，热播剧《主角》凭借鲜活的戏曲人生故事、浓郁的秦腔韵味收获大批观众，剧中女主角演绎的“卧鱼” 更是出圈走红。这个姿态温婉、线条优美的秦腔绝活，一时间掀起全网模仿热潮，各大社交平台满是网友打卡的 “卧鱼挑战”。

不过，在全民跟风模仿的热潮下，专业戏曲从业者与骨科医生纷纷发出提醒：卧鱼看似只是简单的静态造型，实则属于高难度动作，对专业素质要求极高，普通人盲目练习，很容易造成运动损伤。

谈及卧鱼的练习风险，电视剧《主角》戏曲指导、秦腔表演艺术家任小蕾表示：“这个动作外表柔美，内里却十分考验功底，脚踝是最容易受伤的部位。完成卧鱼需要双腿盘曲下沉，整个过程中下肢韧带会被大幅拉扯，一旦发力失衡、柔韧度跟不上，极易造成韧带损伤。”她坦言，自己在常年练功中，脚踝韧带就先后发生过三次撕裂。

不少网友误以为卧鱼节奏舒缓、动作静态，上手难度低，其实这套身段背后藏着不少专业门道。浙江大学医学院附属第二医院骨科曹乐主任医师表示，卧鱼是典型的高难度戏曲动作，整套动作融合了大幅度躯体拧转、屈膝盘腿、重心快速下沉等多个环节，全程对踝关节、膝关节、腰椎以及腰背部肌肉都有着极大考验。

“专业戏曲演员长年接受系统训练，肌肉力量、关节柔韧性、肢体平衡与控制力都经过千锤百炼，能够从容承接动作带来的身体负荷。但普通大众缺乏专业功底，身体条件远达不到表演标准，跟风模仿很容易引发各类运动损伤。”

曹乐解释，卧鱼在完成盘腿下沉动作时，踝关节会被牵拉至生理极限，韧带持续承受巨大张力，轻则引发踝关节扭伤、韧带慢性劳损，严重时会直接造成韧带撕裂；反复屈膝下蹲的姿态，会持续加重膝关节磨损，加剧关节负担；而卧鱼的核心动作是腰部螺旋式拧转，发力不当极易诱发腰肌拉伤、腰椎小关节紊乱。对于本身患有腰椎间盘突出、踝关节有旧疾的人群而言，尝试该动作会让受伤风险成倍增加。

近几年，网红舞蹈动作轮番走红，从风靡一时的 “科目三” ，到如今爆火的卧鱼，都吸引了大批网友跟风打卡。在曹乐看来，这两者动作虽然表现形式、发力方式截然不同，但运动损伤风险不相上下。

此前 “科目三” 流行期间，他就接诊过一名20多岁的年轻患者。女孩因连日跟风练习、高强度打卡，频繁的扭摆、跳跃、踏步让下肢关节不堪重负，最终被确诊为踝关节韧带劳损。

“科目三侧重跳跃、踏步与肢体扭摆，对下肢关节冲击力较强；卧鱼则偏向静态承重、极限屈膝与全身拧转，考验关节柔韧度和肌肉耐力。二者都不属于休闲放松类动作，并不适合普通人随意练习。”

曹乐提醒，青少年、中老年人，以及腰腿、踝关节存有旧伤的人群，尝试该动作的受伤风险会显著增加。若网友确实对卧鱼这个动作感兴趣，想要体验练习，切勿一开始就追求标准完整动作，应当遵循循序渐进的原则，将整套动作拆解分步练习。可先单独练习下蹲，再依次尝试盘腿、屈膝、活动踝关节等基础动作，逐步适应发力方式与肢体姿态。

此外，尝试练习前，务必提前完成充分的热身活动，最大程度激活肌肉与关节。练习时尽量选择瑜伽垫、地毯等软垫场地，能够在意外发生时起到缓冲作用，减少磕碰、扭伤带来的伤害。

来源：都市快报

原标题：《主角》热播，女演员刘浩存的这个动作很多人跟风！骨科医生紧急提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com