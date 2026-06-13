新华网 2026-06-13 11:09:54

6月12日，公安部举行新闻发布会，介绍当前电信网络诈骗犯罪的最新形势和特点。发布会上，一个消息令人欣慰：2025年10月以来，我国电诈案件发案已连续8个月同比下降。

与此同时，电诈犯罪仍有很强的顽固性、反复性。刷单返利、虚假购物服务、虚假网络投资理财、冒充电商物流客服等10类最高发的诈骗类型，占了全部电诈案件的85%。电诈套路深、陷阱多，还需要加强防范。

电诈犯罪有哪些新特点、新手法？

公安部刑事侦查局副局长朱磊介绍，犯罪分子大量使用用户数量少、关注度低的小众通联软件对被害人进行深度洗脑，使被害人一步步失去理智。

来看一起案例：被害人在交友网站与犯罪嫌疑人添加微信后，对方自称证券公司高管，以身份敏感需要保密为借口，引导她使用小众通联软件。在博取被害人好感和信任后，诱骗她向虚假投资平台转账160万元。

犯罪分子还会利用现金或者黄金等贵重物品获取并转移涉诈资金。“一旦有人让你提取现金、购买黄金等贵重物品，寄送到指定地点或者交给指定人员的，一定要提高警惕，这些都是诈骗。”朱磊说。

近年来，未成年人及学生群体被电诈分子“重点瞄准”。

“以上海为例，25岁以下群体遭遇诈骗的情况已占到全部电诈案件的15%，其中最小受害者仅7岁。”上海市公安局刑侦总队反诈支队支队长何恩斌说。

据了解，针对中小学生的常见诈骗类型，主要有虚假游戏交易、追星以及直播间诱导打赏类诈骗。针对大学生群体，主要有虚假游戏交易、购买演唱会门票、刷单返利类以及网恋交友类诈骗。涉及留学生的常见诈骗手法，有冒充公检法类、虚拟绑架以及换汇诈骗等。

今年高考刚结束，广大考生面临志愿填报和升学，公安机关就防范“高考特招”类诈骗作出提醒。

何恩斌介绍，犯罪分子一般以“特招通道”“内部名额”“加分保送”等名义，谎称交钱就能进入理想大学，实则交钱以后杳无音信。

公安机关提醒，考生和家长要从教育部门官方网站查询成绩，从正规渠道了解招生信息，严防上当受骗。

老年人受骗是大家最揪心的事，避免被骗要做到“三不”。

“涉老年人诈骗违法犯罪主要有养老投资类、推销保健品类、冒充身份类等三种高发类型。”北京市公安局刑侦总队政治处主任李小燕介绍。

一起400余人被骗的案件令人警醒：店员以提供免费按摩、低价足疗券等方式将老年人吸引至店内，通过聊天锁定一些子女不在身边、经济条件较好的老年人，以其身体状况不好为由，虚构各种病症，诱骗充值高额治疗费用，涉案金额3000余万元。

对于广大老年朋友，要记住“不相信”——对陌生来电、网友或上门陌生人，特别是自称“公检法”“银行”“保险公司”等，要求“转账验资”“关闭扣费”“主动退费”，一律不信；

“不贪利”——对“高息、零风险理财”“高价保健品、收藏品”“免费义诊”等，一律不买；

“不转账”——凡要求转账、汇款，或提供银行卡密码、验证码等个人信息，一律拒绝；凡要求买新卡、新手机投资或转账、取现金、寄黄金充值的，都是诈骗。

每个人多一份警惕，骗子就少一次机会；相互多一声提醒，反诈就多一份力量。警民携手努力，一定能构筑起更坚实的反诈防线。

来源：新华网

原标题：电诈发案连续下降 公安机关拆解这些骗术

记者 孙鹏程、李明辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com