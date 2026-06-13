健康四川官微 2026-06-13 11:25:27

最近，“碳水脸”一词在网络上引发了广泛的讨论。按照网络描述，面部浮肿发胀、下颌线模糊、皮肤暗沉松垮、气色倦怠，整体给人一种“发面馒头”般的虚浮感，就被认为是“碳水脸”。

很多人将这些特征的出现归咎于米饭、馒头等常见主食，并因此抗拒日常饮食中的碳水化合物，生怕自己也变成所谓的“碳水脸”。

但问题是，“碳水脸”这个词，根本是个伪概念。

碳水吃多了，真的会变丑吗？

米饭、面条、馒头等精制碳水化合物，本身是人体最经济、最直接的能量来源，是膳食结构中的基础部分，和“不自律”没有任何关联。

其次，面部浮肿、皮肤暗沉、长痘等问题，从来不是单一吃碳水导致的，而是高油高糖搭配、总热量超标、睡眠不足、盐分摄入过多、代谢问题等多种因素共同作用的结果。

过量精制碳水会快速升高血糖，刺激胰岛素分泌，可能促进皮脂腺分泌油脂，让皮肤更容易出油、长痘。

高糖饮食会引发“糖基化反应”，加速皮肤胶原蛋白流失，让皮肤看起来暗沉、松弛；长期吃太咸、搭配油炸食品，再加上碳水过量，容易导致水钠潴留，出现面部浮肿。

长期低碳或零碳水，对身体有哪些伤害？

首先，这类饮食方式会加重皮肤问题。身体能量供给不足，易造成皮肤苍白干燥、失去光泽，还会引发脱发、免疫力下降，让皮肤更易过敏、长痘。

其次，长期缺乏碳水会损伤代谢功能，导致基础代谢降低，恢复正常饮食后体重极易反弹。

同时，身体机能也会出现紊乱，常见乏力、头晕、注意力涣散、情绪焦躁、低血糖等症状，女性还可能出现月经不调。

另外，全谷物、杂豆等优质碳水是膳食纤维的重要来源，彻底戒断碳水会扰乱肠道功能，而肠道失衡又会进一步影响皮肤状态。

如何科学吃碳水？

核心原则是不戒断、选优质、控分量、巧搭配、避开隐性糖，具体做好五点：

优化结构

多选择全谷物、薯类、杂豆等好碳水，减少精制谷物和含糖饮料的摄入。例如，将1/3精白米替换为糙米、燕麦米、杂豆等，或者用红薯、玉米作为部分主食。儿童、老人及胃肠消化功能较弱的人群避免全吃粗粮。

控制总量

《中国居民膳食指南（2022）》推荐，每天碳水提供的能量应占总能量的50%～65%。对于一般人群，推荐每天摄入谷类200～300克，其中，全谷物和杂豆50～150克，薯类50～100克。需要减重的人群应根据能量比例适当减少。

巧妙搭配

好碳水还得搭配优质蛋白（如豆制品、鸡蛋、牛奶、鱼虾、瘦肉）和健康脂肪（如植物油、坚果），尤其是增加植物性食物的摄入，有助于进一步稳定血糖，增强饱腹感。

食物多样

每天摄入3种谷薯杂豆，搭配4种新鲜蔬菜和水果，让身体得到全面的营养。

避开隐形糖

少喝奶茶、蛋糕、甜饮料、精制糕点。

医生提醒，碳水是身体必需的营养素，没有坏碳水，只有坏吃法。大家不用被“碳水脸”制造焦虑，拒绝极端戒碳，均衡饮食、规律作息、清淡少盐，才是养好皮肤和身体健康的关键。

来源：健康四川官微

原标题：关于“碳水脸”，这些真相你必须知道！

本文转自：温州新闻网 66wz.com