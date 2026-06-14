“空调开26℃最省电”，是真的吗？

“新华社”微信公众号 2026-06-14 10:22:57

有人为了凉快，能开多低开多低，也有人始终把空调温度控制在26℃，认为这样开最省电。这些说法靠谱吗？一起来了解。

眼下已进入夏季，多地气温接连突破35℃，空调成了不少家庭的消暑“刚需”。如何使用空调，成为热门话题。

有人为了凉快，能开多低开多低，也有人始终把空调温度控制在26℃，认为这样开最省电。这些说法靠谱吗？一起来了解。

空调开26℃最省电？

“空调开26℃最省电”这个说法是怎么来的？在达到同等舒适体感的前提下，“开低温速冷后关掉”和“一直开着恒定温度”，哪种方式更节能？

26℃恰好是人比较能够接受的、稳态的热舒适温度，但并不意味着开这个温度时最省电。空调耗电量受温度、机型、能效、室外气温等多重因素影响。

国际制冷学会空调委员会副主席王宝龙表示，从省电的角度，室内温度设定越高越省电。现在市场上卖的空调大多是变频的，可根据室内温度来自动调整运行频率。所以不论从舒适还是省电的角度，都没必要频繁开关空调。

空调这样使用更舒适

昼夜开不同温度

日常空调温度建议设置在26℃-28℃的“黄金区间”。白天25℃-26℃体感舒适，夜间睡觉时可升至27℃-28℃，避免后半夜过冷。

刚刚回家打开空调，可先开23℃快速降温，30分钟后调回26℃，避免长时间低温运行。

按需选择空调模式

建议较潮湿的南方地区首选除湿模式，当湿度>60%时（如南方梅雨季），除湿模式时体感温度下降2℃-3℃。

干燥北方地区则不建议使用除湿模式，避免呼吸道太干不适。

搭配风扇降温

空调+风扇的组合方式可以让屋内空气流动起来，促进冷气循环，让体感温度降2℃~3℃。比如：空调设28℃+风扇≈体感26℃效果。专家建议，可以把风扇摆放于空调下方，选择柔风或自然风。

空调风向朝上吹

若觉得空调的风直吹在身上不舒服，可以设置成朝上吹，或上下摆风。这样冷风会先抵达天花板，再缓慢向下沉降，最后均匀扩散至整个房间，实现全屋温度均衡。

在此提醒，应按需选择空调温度与模式，避免长时间低温运行，且不要与室外温差过大，以免骤冷骤热诱发疾病。

本文转自：温州新闻网 66wz.com