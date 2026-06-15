科普中国 2026-06-15 10:00:28

“老人带娃每月可领补贴，不看户籍按月发放”“国家基础补贴每月300元，地方再发200到800元”……近日，一些关于隔代照料补贴的信息在网络广泛传播，引发育儿家庭关注和讨论。

记者多方核实，国家层面并未出台相关政策。网传内容系对现行国家育儿补贴政策的误读、拼凑和夸大，属不实信息。

首先，网传文件并不存在。该文虽以“政策解读”面貌出现，但通篇未提供任何文件文号、发布机关或官方链接，属于典型的“无来源、无文号、无落款”的“三无政策”。多地卫健部门明确表示，从未接到或出台过类似文件。

其次，网传内容是对国家育儿补贴制度的张冠李戴。2025年7月，国家育儿补贴制度实施方案公布，从2025年1月1日起，无论一孩、二孩、三孩，每年均可领取3600元补贴，直至年满3周岁。这些补贴的发放对象是“0至3岁的婴幼儿”，而非祖父母或外祖父母，且普遍与户籍挂钩。

造谣的人颇费心思，还捏造了“老人得是主要照料人，每周照料时间不少于20小时”“爷爷奶奶、外公外婆主要照料人每月可领200到800元”“每月10日到15日直接打到银行卡”“不影响低保、个税免征”等诸多细节。看起来像那么回事，但纯属虚构。

据了解，我国在全国范围内向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴以及部分地区在探索“0至3岁托育服务补贴”时，虽间接惠及部分家庭，但从未以“老人带娃”作为直接发放依据，两者本质无任何关联。

业内人士指出，隔代照料在我国比较普遍，老人的付出值得尊重和认可，但就此发补贴，不符合公共财政逻辑。育儿成本的分担，需要托育服务、产假制度、弹性工作制等多方面政策协同推进。

近年来，除国家育儿补贴制度外，我国还出台了一系列生育支持政策，从个人所得税专项附加扣除到发展普惠托育服务，从生育保险和生育津贴到免费学前教育政策等，普遍受到育儿家庭欢迎。

公众在获取政策信息时，应以官方发布为准，切勿轻信网上不明来路的信息。

来源：新华社

原标题：“帮子女带娃可领补贴”是东拼西凑的“三无政策”

记者：李恒

本文转自：温州新闻网 66wz.com