人民日报客户端、央视网 2026-06-15 10:21:00

近日，国务院食安办召开食品安全专题新闻发布会，介绍集中查处的一批“特供酒”典型案件。

近日，国务院食安办召开食品安全专题新闻发布会，介绍集中查处的一批“特供酒”典型案件。

假借党政机关、军队名义，制售所谓的“特供酒”，是典型的违法行为。如前段时间在一些平台违法销售的“京总一号”“军台”“储备”等“特供酒”，这类假冒伪劣酒品，既侵害群众合法权益、扰乱公平市场秩序，更严重损害党政军公信力，社会影响恶劣、群众反映强烈。

为规范行业秩序，整治不法经营，净化酒类市场，近期，国务院食安办根据网络监测、媒体举报线索，会同市场监管总局、公安部，集中查处了一批“特供酒”典型案件。

一是涉案“特供酒”违法事实逐一查清。通过统筹运用物料平衡测算、联合突击问讯、专项抽样检验等多种手段开展全面核查，共查实涉案“特供酒”7.52万箱，这些酒品大多是使用食用酒精加香精勾兑冒充的酱香型白酒。

二是涉案违法犯罪嫌疑人已抓捕到案。通过全面摸排、深挖彻查，成功打掉涉案“特供酒”犯罪团伙，以涉嫌虚假广告罪、生产销售伪劣产品罪抓获犯罪嫌疑人40名，达到了“查办一批、警示一片”的震慑效果。

三是涉案经营主体受到严肃查处。通过穿透调查、贯通核查，目前共立案查处违法制售“特供酒”案件52件，关停涉案获证白酒生产企业5家、销售主体36家，捣毁无证生产窝点3个，查处香精生产企业1家、包材印制企业7家，此次涉案“特供酒”黑色产业链被有力斩断。

四是涉案“特供酒”网售违法行为受到严厉打击。通过线上线下一体调查、电子取证固证，共查处存在违法行为的平台企业7家、涉嫌销售“特供酒”的网店61家、涉嫌以营销话术诱骗消费者的直播间78个；同时督促相关平台企业下架全部涉案酒品、删除虚假营销信息，营造了良好的网络消费环境。

目前，市场监管总局在依法严查重处一批典型案件的基础上，正组织各地深入开展“特供酒”新变种问题综合治理，以重拳出击坚决维护党政机关和军队形象，坚决维护良好市场秩序和消费者合法权益。

市场监管总局食品安全总监孙会川郑重警告那些任何试图以“特供酒”谋取不法利益的经营主体，这是对法律红线的公然挑衅！一旦触碰红线，一定严惩不贷！不管披的是什么马甲，也不管以何种方式生产销售，市场监管部门都将始终坚持露头就打、严惩重处、绝不姑息，深挖非法制售源头，铲除违法链条，坚决防止“特供酒”乱象问题死灰复燃。

提醒广大消费者：不要相信任何形式、任何方式的“特供”“专供”“内供”的误导宣传。根本就没有什么“特供酒”！那些以各种方式、话术明示暗示的所谓“特供”“专供”“内供”，都是骗人的把戏，目的是忽悠消费者上当受骗。请大家千万不要相信。

来源：人民日报客户端、央视网

原标题：所谓“特供酒”根本不存在，国务院食安办通报

本文转自：温州新闻网 66wz.com