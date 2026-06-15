健康真相NO.708丨女子每天盯屏幕超10小时，突然眼睛痛到睁不开，医生：这件随手的事做错了

潮新闻 2026-06-15 10:21:00

26岁新媒体职员小张每天面对电子屏幕超10小时，因眼部不适使用网红眼药水，结果症状加重至睁不开眼。经医院诊断，她患上了干眼症。

新媒体公司任职的小张（化名），今年26岁，是典型的“屏幕寄生族”：早上9点开电脑回消息，中午边吃饭边刷短视频，下午剪辑、排版、盯后台数据，晚上回家还要追剧、打游戏到凌晨。

每天面对电子屏幕的时间，稳稳超过10小时，最狠的时候连续盯屏14小时不挪窝。

图片由AI生成

滴了“网红眼药水”后眼睛痛得睁不开，像涂了胶水

最近一个月，小张总觉得眼睛像进了沙子，干涩发痒，照镜子时眼白布满红血丝。更吓人的是，有两次她正在剪视频，屏幕上的字突然“糊成一片”，用力眨眼好几秒才勉强看清。早晨出门被风一吹，眼泪哗哗往下流，同事还以为她失恋了。

小张没当回事，心想：“不就是眼疲劳嘛。”她在网上下单了一款热门眼药水。一开始确实爽，凉飕飕的，眼睛瞬间“精神”了。

但两周后，情况急转直下——眼睛痛得睁不开，像涂了一层胶水，分泌物变成拉丝的黏条，畏光到连手机屏幕最低亮度都觉得刺眼，于是来到浙江医院眼科门诊就诊，被诊断为干眼症。

“那些网红眼药水里的防腐剂、血管收缩剂，反而把你的泪膜结构破坏得更彻底。你不是缺水，是锁不住水。”医生对小张说。

以为“眼睛缺水”，其实是“泪膜塌方”

很多人跟小张想的一样：干眼=眼睛干=缺水=滴眼药水。这是目前最大的护眼误区。

浙江医院眼科主任徐洁慧主任医师解释：眼表泪膜有三层——最上面是脂质层（锁水防蒸发），中间是水液层（滋润保湿），最下面是黏蛋白层（让泪液均匀铺开）。只要其中一层出了问题，眼表的泪膜功能就受损了。而临床上最常见的是脂质层受损——这时候你拼命滴补水眼药水，就像往漏水的杯子里倒水，倒多少漏多少。更可怕的是，乱用含防腐剂、清凉剂、收缩血管成分的网红眼药水，会反向破坏睑板腺功能，让原本只是“轻度缺水”的眼睛，硬生生拖成“重度干眼+角膜损伤”。

出现这些信号，说明眼睛已亮起“红灯”

眼睛干涩、酸胀、有异物感，长时间用眼后不适感加重；短暂视物模糊，眨眼后稍有好转；伴随畏光、迎风流泪、眼部分泌丝状分泌物。长期拖延会诱发眼表炎症、损伤角膜，严重时可造成角膜溃疡，甚至永久性视力损伤。

徐洁慧表示，干眼高发，根源多在日常习惯。长时间看手机、电脑会大幅减少眨眼次数，泪膜快速蒸发，是首要诱因。空调房、密闭空间、风沙强光环境，也会加速泪液流失。此外，熬夜、长期佩戴隐形眼镜、浓妆、饮食不均衡，都会影响腺体功能。更年期女性、中老年人、部分慢性病患者及长期服药人群，干眼风险也会更高。

这份“续眼指南”请收好

徐洁慧提醒：切勿乱用含防腐剂的眼药水，以免加重眼表损伤，需分情况科学应对。

轻度干眼可通过日常护理改善：室内使用加湿器，将湿度保持在40%-60%；每天用40℃温热毛巾热敷双眼10-15分钟，轻柔按摩睑板腺；选择无防腐剂人工泪液，每日使用不超4次，隐形眼镜每日佩戴时长不要超过8小时。

若日常调理无效，症状反复出现，要及时到眼科检查，接受专业治疗。重度干眼常伴随角膜损伤，需长期遵医嘱用药、定期复查，严格配合治疗，避免病情恶化。

来源：潮新闻

原标题：26岁女子每天盯屏幕超10小时，突然眼睛痛到睁不开，像涂了胶水，医生：这件随手的事做错了

记者 郑佳颖 吴鑫 通讯员 薛蕙质 钟晓菲

本文转自：温州新闻网 66wz.com