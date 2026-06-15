网传南通“桥掉下来了”信息不实（2026·06·15）

中国互联网联合辟谣平台 2026-06-15 17:47:29

辟 谣 网传南通“桥掉下来了”信息不实

详情：近日，有网民发布图片、视频称，江苏南通市海门区叠港路出现事故，有长条形混凝土压住车辆车头等，猜测称“桥掉下来了”。对此，经海门区政府核实，桥梁垮塌为不实信息。海门公安发布相关通报，6月12日16时20分许，洪某驾驶装载混凝土预制箱梁的半挂牵引车，行驶至海门区叠港公路通启路路口南侧路段时，车辆尾部甩尾驶入对向车道，所载货物与两辆车辆发生碰撞，事故造成一名驾驶人受伤，已及时送医救治。目前，现场处置、道路清理工作正在有序开展。（来源：红星新闻、@海门公安）

科 普 网红护腰坐垫真能“护腰”吗？

详情：近几年，各式各样的“护腰坐垫”“腰靠神器”“久坐不累靠垫”在网络平台上很受欢迎。合适的腰靠可以帮助维持坐姿，但它不是“护腰神器”。真正伤腰的，往往不是坐垫本身，而是“靠着坐垫继续久坐、前倾、塌腰、长期不动”。

人的脊柱从侧面看，不是一根直棍，而是有自然弯曲的。颈椎和腰椎有向前的弧度，胸椎和骶椎有向后的弧度。腰椎这种向前的生理弯曲，叫做腰椎前凸。这个弯曲不是“毛病”，而是人体正常结构。它能帮助身体分散压力、维持平衡，也让腰背部肌肉、韧带、椎间盘共同承担负荷。

问题在于很多人坐着工作、看手机、刷电脑时，会不自觉出现几个动作：身体往前探；腰背弓起来；骨盆往后倒；屁股没有坐到椅子深处；腰部和椅背之间悬空。这时，腰椎原有的前凸会变小，甚至接近“塌腰”状态。时间一长，腰背肌肉容易疲劳，椎间盘和韧带承受的被动负荷也会增加。

常见护腰坐垫或腰靠的主要作用，是在腰部后方提供一个支撑，让腰椎尽量维持接近自然前凸的姿势。如果腰靠大小合适、位置合适，并且你确实把背部轻轻靠在上面，它可能带来几个好处：腰部悬空减少；腰背肌肉不用一直“硬撑”；坐姿更容易保持；短时间内腰部疲劳感可能减轻。

但这里有一个关键前提：你得真的靠着它坐。如果人坐着坐着又往前探身，腰背离开靠垫，身体重心前移，护腰坐垫就失去了主要作用。此时你以为自己“有护腰”，实际上腰椎仍然处在不理想的受力状态。

总之，护腰坐垫不是洪水猛兽，也不是治疗腰痛的神器，它的合理定位应该是辅助工具。坐得对、动得够、肌肉有力量，它才可能帮上忙。坐姿差、久坐不动、身体前倾，它就很难真正护腰。（来源：“科普中国”微信公众号）

通 报 公安部网安局公布打击整治网络谣言违法犯罪典型案例

详情：全国公安网安部门聚焦人民群众反映强烈的网络谣言突出违法犯罪，持续加大打击整治力度。今日，公安部网安局公布10起典型案例。

典型案例1

近日，“科目二增加窄路掉头，科目三新增模拟隧道……”等一批所谓“安徽宿州2026年驾考新增考核项目”的消息，引发大量当地网民关注。经查，网民付某、邓某某、黄某某等6人为安徽宿州当地驾校培行业从业人员，为了博取流量关注、诱导学员报名，散布所谓“驾考解读”视频。目前，属地公安机关已对付某、邓某某、黄某某等6人作出行政处罚。

典型案例2

近日，网络博主王某某（网名“王大锤在路上”）为吸引流量、牟取私利，编造一系列涉及货车司机和货主之间关系的网络谣言，引发大量网民关注。经查，王某儒为捏造情感叙事，打造“正义”虚假人设，在日常装车、运输、卸车过程中拍摄部分短视频，通过后期剪辑，捏造货车司机与货主之间的冲突情节，并使用其本人账号发布，引发相关谣言视频传播扩散，误导部分货车司机效仿，煽动对立情绪，扰乱公共秩序，造成恶劣影响。目前，属地公安机关已依法对王某某作出行政处罚。

典型案例3

近日，广西玉林一网民黄某为博取流量、招揽生意，利用AI工具，生成含有身着制式警服人员的虚假采访视频，借公职人员形象为自身经营场所做商业广告宣传，并在网络平台发布传播。目前，属地公安机关已对黄某作出行政处罚。

典型案例4

近日，云南楚雄网民普某某在网络平台发布一段村内殡葬视频，并配文称“某村委会翻下一张车，两死三重伤”。经属地公安机关核实，当地近期未发生“两死三重伤”交通事故，相关信息为虚假信息。经查，普某某在视频发布前一天曾到该村参加过世老人出殡，并现场拍摄视频，后为博取流量、吸引眼球，将所拍摄的视频配上“翻车”“死人”等不实信息发布至网络平台，引发网民关注。目前，属地公安机关已对普某某作出行政处罚。

典型案例5

近日，四川攀枝花网民赵某为博取关注、吸粉引流，在某短视频平台上发布了一段利用特效制作的显示自己脸部浮肿的视频。视频中，赵某谎称有人在攀枝花某农贸市场以“漆芽”冒充“椿芽”进行销售，导致其食用后出现严重过敏反应。该视频发布后在互联网平台广泛传播，引发部分群众对食品安全的担忧和恐慌。经查，该视频内容纯属赵某虚构事实、自导自演。该视频播放量高达20余万次，产生不良社会影响。目前，属地公安机关已对赵某作出行政处罚。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com