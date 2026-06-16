健康真相NO.709丨杨梅季别信“吞核清肠”！有人肠子被堵住了，近期医院接诊多例

掌上温州客户端 2026-06-16 09:44:47

又到了杨梅上市的季节，酸甜多汁的杨梅成了很多人的心头好。但民间有种说法：“杨梅核表面有绒毛，吞下去能把肠道脏东西刮干净，清肠排毒。”于是，不少人吃杨梅时“连核吞”进医院了。

近日，温州市人民医院急诊科就接诊了好几例因吞杨梅核引发腹痛的患者，严重者甚至出现了肠梗阻。

▲CT影像显示，这位中年男性患者的肠道内聚集了20多颗杨梅核，红圈处为多枚直径约8~10毫米的杨梅核。所幸的是，虽引发腹痛，但尚未造成肠梗阻。

为什么杨梅核会引发腹痛？

1.质地硬，容易“卡住”

杨梅核坚硬光滑，消化液对它毫无办法。成人肠道直径有限，当大量杨梅核或单个较大的果核进入肠道后，容易在回盲部、乙状结肠等狭窄部位嵌顿，堵塞肠腔，引发机械性肠梗阻。

2.吞多了，堆积成“粪石”

很多人吃杨梅不吐核，甚至刻意吞核。一次性吞入多颗，果核会在肠道内堆积形成“粪石”，进一步加重梗阻风险。尤其老人、儿童、有肠道基础疾病或手术史的人，肠道蠕动功能较弱，更容易出现嵌顿。

3.肠梗阻的信号别忽视

当杨梅核堵塞肠道时，会出现持续性腹痛、腹胀、恶心呕吐、停止排便排气等症状。部分患者初期只感觉隐痛，误以为是普通肠胃不适，延误治疗，严重时可能导致肠坏死、穿孔，危及生命。

还有一个风险：呛咳窒息

儿童、老人或吃饭时说笑时吞杨梅核，果核极易误入气管。气管管径狭小，杨梅核会直接堵塞气道，短时间内引发缺氧窒息，同样危险。

医生提醒：

吃杨梅就吃果肉，吞核没有任何养生作用。

不小心吞下1–2颗，通常无碍，不必过度紧张。

但如果吞核后出现腹痛、腹胀、呕吐，请你立即停止进食，并及时就医。

来源：掌上温州客户端

原标题：杨梅季别信“吞核清肠”！有人肠子被堵住了，近期医院接诊多例

作者：姜盈盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com