“四川绵阳近期开通地铁一号线”不实（2026·06·16）

中国互联网联合辟谣平台 2026-06-16 18:23:14

辟 谣 “四川绵阳近期开通地铁一号线”不实

详情：近日，有网民发布“四川绵阳地铁1号线开通”相关视频，引发关注。经四川省绵阳市发改委核实，该信息系谣言。绵阳市暂未启动城市轨道交通规划、建设等相关工作。网传内容张冠李戴，将外市地铁视频嫁接至绵阳，散布不实信息，扰乱网络秩序。目前，相关谣言线索已依法移交公安部门。（来源：四川互联网举报辟谣平台、绵阳市网络举报联合辟谣平台）

科 普 高考后，警惕三类升学骗局

详情：高考结束，考生和家长进入等待出分、填报志愿、接收录取通知书的关键阶段，也是涉考诈骗高发期。广大考生和家长务必提高警惕，谨防上当受骗，共同守护高考的公平与安全。

典型骗局及诈骗手法拆解

恐吓型：“AI监考发现作弊，成绩清零”

高考结束后，四川、山东、海南、浙江、江西等多省考生均收到过冒充省教育考试院发送短信，称“AI监控发现你斜视偷看答题卡，成绩计为0分”。考生惊慌失措之下回拨电话或点击链接“申诉”，实则落入钓鱼陷阱，身份证号、准考证号、银行卡号等敏感信息被逐步套取，甚至导致银行卡被盗刷。教育主管部门和招考机构明确表示，绝不会向考生发送此类信息。

利诱型：“花钱改分改志愿”

在志愿填报和录取阶段，不法分子利用考生和家长的急切心理，通过短信、社交平台、搜索广告散布“黑客改分”“内部提前查分”“花钱可改志愿”等虚假信息，谎称能通过“特殊渠道”干预成绩和录取结果，诱导支付高额费用。但成绩和录取不存在任何人为干预的可能，此类信息均为诈骗。

伪造型：假通知书+假查分网站

还有一些骗局直接瞄准录取环节。一是伪造印有学校公章的录取通知书，要求提前缴纳学费，且指定账户多为个人账户而非学校对公账户；二是仿冒官方制作假查分网站，以“系统异常需重新登录”为由，诱骗考生输入身份证号、银行卡号及验证码。考生信息一旦泄露，还可能被用于非法借贷等犯罪活动。

考生和家长如何应对

一是认准教育部门及各省考试院官方平台，查分只通过官方入口，不点陌生链接、不扫陌生二维码；

二是准考证号、身份证号、验证码切勿外泄，社交平台不晒证件隐私页面；

三是严守“五不”原则：不点链接、不回拨陌生电话、不泄露隐私、不回复、不转账；

四是录取通知书通过高校官网或教育部阳光高考平台核验真伪，缴费仅走学校对公渠道；

五是发现涉考骗局及时警方或招考机构举报。（来源：“北京网络举报”微信公众号）

科 普 真的会炸！这些东西别放进保温杯了

详情：保温杯是不少人随身携带的日用品，但若使用不当，存在爆炸隐患。近年来，多地接连出现保温杯倒入热水后发生爆炸的案例，相关事故引发广泛关注。

消防试验揭示了三种保温杯“引爆”场景：加入泡腾片，遇热水迅速产生大量二氧化碳，密闭摇晃后开盖极易发生爆炸，致人受伤；加入红枣、枸杞等食材，长时间浸泡发酵产生大量气体致气压骤升，开盖时热水容易喷溅，导致烫伤；加入除垢剂，与水垢反应产生大量气体且液体呈强酸性，一旦发生喷溅，易造成烫伤与化学灼伤。三者共同点是密闭空间内气压急剧升高，开盖一刻最危险。

除了操作不当，装什么也有讲究：牛奶、豆浆等高蛋白饮品加热后长时间置于保温杯中，微生物会迅速繁殖，导致酸败变质，饮用后易引发肠胃不适；中药在保温杯高温环境下易变质，建议放凉后冷藏保存，饮用前重新加热；碳酸饮料、果汁大多呈酸性，长时间存放会腐蚀不锈钢内壁，导致重金属迁移至饮品中。（来源：“新华社”微信公众号、中国消防、国家应急广播）

通 报 利用AI造谣“上海地铁站内顶部大面积坠落”者被行拘

详情：近日，上海市公安局城市轨道和公交总队官方微博发布通报，2026年6月13日，孙某（女，50岁）在网上看到6月12日上海地铁18号线江浦路站出现少量墙皮脱落的相关信息后，为博取流量，利用AI工具生成“上海地铁站顶部大面积脱落”的虚假视频，并发布至其个人短视频平台账号，引发不良社会影响。目前，警方已对孙某依法处以行政拘留。（来源：“上海网络辟谣”微信公众号、上海市公安局城市轨道和公交总队官方微博）

本文转自：温州新闻网 66wz.com