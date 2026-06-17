温州都市报 2026-06-17 09:26:03

“80多岁的老人在中国邮政的交邮服务站交了500元的水费、500元的电费，结果几个月都没到账，导致家里被停水。”近日，龙港市海近社区居民林先生（化姓）拨打热线反映，他母亲在当地一“水电收费点”交的水电费疑似被挪用。

邮政招牌被拆前的涉事收费点

邮政招牌被拆后的涉事收费点

温州网讯 “80多岁的老人在中国邮政的交邮服务站交了500元的水费、500元的电费，结果几个月都没到账，导致家里被停水。”近日，龙港市海近社区居民林先生（化姓）拨打热线反映，他母亲在当地一“水电收费点”交的水电费疑似被挪用。

投诉：

老人交千元水电费 几个月后仍然未到账

涉事的收费点位于海近社区海府路90号，林先生此前拍摄的照片显示，当时该处挂着中国邮政交邮合作服务站的招牌，门口还挂有“水电费收费点”的牌子。

“我妈妈年纪大了，不会用手机交费，过去一直是在这个收费点交费。”林先生说，6月初，他母亲家里突然因为欠费停水，“我看了她的交费小票，3月17日刚刚交了500元水费，老人家平常用水不多，怎么可能短短两个月用掉500元？”

林先生随后联系温州市公用集团龙港水务公司核实情况，该公司工作人员查询后并未发现这笔500元的交费记录。“收费小票上有交费点的电话，水务的工作人员打过去询问，对方说自己忘记了。”林先生说，他随后查看了母亲手头的交费小票，发现当天她还付过一笔500元的电费，“我向电力部门查询了，这笔钱也没有到账。”

林先生和该收费点负责人张某交涉后，对方付清了1000元水电费并作出赔偿。“水务公司说这个收费点是私人的，和他们没关系。”林先生说，当地很多老人日常都是到该处交水电费，“他不是官方授权的，万一挪用老人们交的水电费，责任谁来担？”

现场：

涉事门店还在收费 仍然有老人到场交费

6月15日下午，记者在龙港市海近社区走访时看到，涉事收费点已经拆除了中国邮政的店招，但门口仍然挂着“水电费收费点”的牌子。

记者在店里遇到了该收费点负责人张某，他否认挪用老人交的水电费。“那个老人是来预存的，我当时忘记了，后来马上补上了。”张某说，该处之前确为中国邮政设立的服务站点，“前两年取消了，就是招牌一直没有换。”

张某还表示，他给老人代交水电费不收取任何费用。记者注意到，店内空空荡荡，仅柜台上有几个收费二维码。记者询问张某，该店靠什么方式赚取利润，他未能给出合理解释。

采访过程中，一位老人拿着一本供水证走进店内，将水费交给张某。他说，没注意到店招的变化。

张某向记者提供了一张他出具给老人的交费小票，票面上有国家电网的标识，还带有小票编码。票面下方落款为“海城社区便民服务站”，还留着张某的电话。

调查：

“交邮服务站”早已撤销 邮政与水务均称未授权

公开报道显示，为落实“快递进村”要求，苍南邮政几年前与苍南县交运集团开展“交邮合作”，致力于解决部分偏远山区邮路运输难问题。“龙港市成立后，这些站点陆续都撤掉了，只是有些旧的招牌没有拆除。”苍南邮政龙港支局负责人何先生称，接到群众反映后，他们在上周上门拆除了涉事站点的招牌，后续也将提醒对方不得以邮政名义开展相关业务。

龙港水务公司负责人周先生也向记者确认，他们未委托该“收费点”代收水费，建议市民通过手机或者水务公司官方线下渠道交费。

除了林先生的母亲，是否还有其他老人的水电费也被“忘记”交费？私人代收水电费存在隐患，该由什么部门监管？记者已经向海近社区反馈该问题，并将继续关注此事。

来 源：温州都市报

原标题： 阿婆预存500元后家里仍被停水！“交邮服务站”忘交代收水电费？

中国邮政苍南分公司：该站点早已撤销 龙港水务公司：未授权该“服务站”代收水费

记者 谢树华

本文转自：温州新闻网 66wz.com