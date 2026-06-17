辟谣学堂NO.324丨为什么不推荐爬山穿白色雨衣？

“新华每日电讯”微信公众号、人民日报等 2026-06-17 09:39:00

近日，话题“建议爬山不要买白色雨衣”冲上热搜，引发网民关注。点开评论区，不少人表示：早该说了，白色雨衣是真不适合爬山！

近日，话题“建议爬山不要买白色雨衣”冲上热搜，引发网民关注。点开评论区，不少人表示：早该说了，白色雨衣是真不适合爬山！

从视觉上看，白色雨衣在大雾、阴雨或低能见度环境下，极易与云雾、天空融为一体，从而弱化人体轮廓。相关航空救援研究数据显示，白色衣物在航拍镜头中与云层/雪地的相似度达92%。在暴雨天气，白色雨衣还会产生类似水面反光的镜面效应，这种反光会误导搜救人员判断为岩石反光，不利于救援人员定位，一旦发生危险，很可能错过黄金救援时间。

还需要注意的是，部分白色雨衣材质单薄、做工简易，只适合城市通勤时短时遮雨，不适合徒步使用。此外，不少热衷徒步、攀岩等户外运动的网友还指出：除了白色雨衣，户外出行，迷彩系的衣服也不建议轻易尝试。迷彩、灰绿、深灰等色调与山林环境相融，户外出行时，若不慎迷路或遭遇意外，很难被及时发现，穿搭美观固然重要，但安全永远是户外着装的首要原则。尤其面对极端天气，合适的衣着更是守护自身安全的关键。

户外衣物优选这三种颜色

荧光橙：高可见度颜色之一，在户外救援和安全装备中较常见。

樱桃红：在雾气较重或光线较暗的环境中通常更醒目。

电光黄：常见的高警示色，阴雨天辨识度较高。

选择雨衣紧盯这三处细节

反光条：优质雨衣会在肩部、后背设置高亮度反光条，进一步提升夜间或低能见度环境下的可见性。

分体式：分体式雨衣（上衣+裤子）活动更灵活，防风性也更好，更适合登山徒步。

牛津布：廉价一次性雨衣材质轻薄，耐磨性和防风性有限，更适合城市短时通勤；徒步登山建议优先选购较厚实的牛津布材质。

此外，我们可以在准备出行装备时，将手机调成黑白模式，然后将雨衣平铺并拍照——如果拍照图片几乎看不见轮廓，说明你选择的雨衣正在把你变成“隐形人”，建议立刻更换雨衣装备。

户外安全出行指南

关注天气

出行前务必提前查询气象信息，大雾、暴雨、大风等恶劣天气，禁止进山徒步。登山途中若突遇降雨、起雾等状况，切勿继续向上攀登，及时前往观景台、休息亭、商铺等区域就近避险。

选对路线

请沿景区正规登山步道、休闲徒步环线行进，此类路线路况完善、标识明确，安全更有保障。

严禁偏离主路、翻越护栏、进入未开发林区或行走野路。野外无人路段地形复杂、杂草密布，缺少防护设施与监控，易发生迷路、摔伤、被蛇虫侵扰等意外，安全风险极大。

备好物资

按需携带饮用水、能量零食、纸巾、创可贴等物品；雨天请备好亮色合规雨衣。尽量轻装出行，勿携带笨重物品，防止负重过大引发体力不支。

严守准则

根据自身情况量力而行，户外新手优先选择平缓路线，不贸然挑战高强度登山线路。

尽量结伴出行，避免凌晨、深夜单独进山，行进中与同伴保持可视范围。

如遇险情、迷路、受伤等突发状况，立即拨打求助电话，原地等候救援，不要随意走动。

来源：“新华每日电讯”微信公众号、人民日报等

原标题：为什么不推荐爬山穿白色雨衣？

本文转自：温州新闻网 66wz.com