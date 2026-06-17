健康真相NO.710丨“越擦越痒，越痒越擦”，有网友用了不到一年，果断停用！这个生活习惯，坑了很多人……

都市快报 2026-06-17 09:59:28

“上完厕所不用湿纸巾擦一下，就感觉没擦干净。”近日，湿厕纸话题冲上微博热搜。使用湿厕纸现在已成为不少人的习惯。对比普通纸巾，湿厕纸一方面带来更舒适的感受，另一方面大家普遍认为，湿厕纸会擦得更干净。

“上完厕所不用湿纸巾擦一下，就感觉没擦干净。”近日，湿厕纸话题冲上微博热搜。使用湿厕纸现在已成为不少人的习惯。对比普通纸巾，湿厕纸一方面带来更舒适的感受，另一方面大家普遍认为，湿厕纸会擦得更干净。

不过也有网友表示自己再也不会用湿厕纸了。

湿厕纸真的适合所有人吗？记者采访了杭州市第三人民医院肛肠科俞艳艳副主任中医师。

俞医生提到的实际接诊情况出人意料：“我在门诊遇到一部分肛门瘙痒的患者，询问病史时发现他们有过度依赖使用湿纸巾的情况。”进一步检查，这样的病人往往肛门皮肤非常干燥，存在过度清洁的情况，俞医生分析其中一部分患者的病因，很可能与大量使用湿厕纸擦拭有关。

湿厕纸成分并不“单纯”

部分可能诱发皮肤瘙痒、过敏

的确，对比普通纸巾，湿厕纸有明显优势：柔软湿润不易破，在体验感上相比普通纸巾更舒适、擦拭时的贴合度会更好，擦得更干净、残留少。“其实湿厕纸还会带给大家一种心理暗示，只要用了就会觉得特别干净。”俞医生说。

记者查询了目前市面上在售的湿厕纸，成分大多并不单一。湿厕纸以无纺布或纯棉作为基底，主要成分是水，为提升使用感，部分产品还会额外添加酒精、香精、防腐剂、pH调节剂等，还有产品存在冰凉触感，源自加入的金银花、薄荷、冰片等草本成分。

俞医生表示，肛周皮肤娇嫩脆弱，皮肤厚度也因人而异，湿厕纸上部分添加剂反而容易刺激皮肤。比如酒精、香精、各类草本添加剂，都可能成为过敏原，诱发肛周皮肤瘙痒、皮炎等。还有少部分人，追求“极致干净”，反复、用力擦拭，不断刺激肛周皮肤，导致皮肤屏障受损，可能陷入瘙痒、擦拭的恶性循环。

在俞医生看来，理论上湿厕纸的成分越简单越好。她建议市民朋友们通过正规渠道购买湿厕纸，认准产品是否有生产许可证和国标认证，并尽可能挑选成分单一的湿厕纸。过敏体质的人群要主动避开有过敏成分的湿厕纸。

普通人不需要过度依赖湿厕纸

这两个群体适用

“如果总感觉擦不干净，问题可能不在于用什么纸，而要关注身体内部发出的信号。”俞医生说，长期大便稀烂、不成形，是清洁困难的主要原因之一，要从根本调理肠道，日常多摄入芹菜、竹笋等富含膳食纤维的食物，让大便成形，从源头上减少“擦不干净”的因素。

她强调，存在肛周瘙痒、擦不干净等情况时，不要一味依赖清洁用品，应及时就医排查肛肠、肠胃问题。

当然，湿厕纸并非完全不能用。俞医生介绍，它更适合两类特定人群：一、患有肛周疾病的人群，如痔疮较多、存在内外痔等情况，肛门表面不平整，容易擦不干净，可酌情使用湿厕纸。二、不便水洗的人群：大便软烂不成形者、长期卧床的老人、术后病人、肛门分泌物较多者，在不方便流水清洗的情况下，可用湿厕纸解决清洁问题。

对于普通健康人群，俞医生提出，在日常居家时，也可以用一次性棉柔巾蘸流动水轻柔地擦洗肛门来保持清洁。

与其纠结干湿

学会正确的手法更重要

比起纠结到底是用湿厕纸还是普通纸巾擦拭，俞医生指出，更重要的是打破误区，用正确的手法擦拭肛门。

俞医生详细介绍了正确的擦拭手法。首先，遵循从前往后的擦拭方向。女性应该尤其注意擦拭方向，肛门部位可能存在大肠杆菌等细菌，逆向擦拭容易将污物带入尿道、阴道等位置，增加泌尿系统、妇科感染的风险。另外，千万不要用力拉拽肛门皮肤，擦拭1-2次，纸巾上没有特别明显的污渍就可以，过度清洁只会增加肛门皮肤负担。

来源：都市快报

原标题：“越擦越痒，越痒越擦”，有网友用了不到一年，果断停用！这个生活习惯，坑了很多人……

记者 吴双 培训生 吴思齐 通讯员 徐思鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com