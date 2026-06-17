“深圳暴雨致街道被淹”不实（2026·06·17）

全国网络辟谣 2026-06-17 19:01:43

辟谣 “深圳暴雨致街道被淹”不实

详情：6月16日，深圳多地爆发短时极端强降水。有网民发布信息称“深圳又涨大水，好久没有这么大雨了”，视频画面显示，一街道水位大幅上涨、多台车辆被积水浸泡，发布者在视频加注深圳、暴雨等标签、字幕。经核实，网传洪涝视频并非拍摄于深圳，系嫁接外地洪涝画面的不实信息，与深圳本轮降雨无任何关联。

本轮强降水过程中，深圳全域并未出现网传视频里大面积积水、车辆被淹的险情，城市运行总体平稳。气象部门特别提醒，深圳全市大部地质灾害气象风险黄色预警信号生效中，降雨间歇、地质隐患风险更高，请广大市民切勿放松防范。（来源：“广东网络举报”微信公众号）

科普 世界杯比赛用球为何要充电

详情：美加墨世界杯小组赛瑞典队对阵突尼斯队的比赛中出现了一个小插曲：第84分钟，瑞典球员斯万贝里在本队定位球进攻中打进一球，却因越位被判无效。视频回放清楚地显示，定位球开出的瞬间，斯万贝里确实处在越位位置。然而没过多久，主裁判在听取视频助理裁判（VAR）团队的意见后，改判示意进球有效。

为这次判罚提供决定性“证据”的是本届世界杯的官方比赛用球——“三重浪”。“三重浪”的内部藏着一枚微小的运动传感芯片，能够以每秒500次的速度采集球的移动轨迹、速度、旋转与方向变化数据，并实时传输至VAR系统。正是这枚芯片捕捉到了一个肉眼无法辨认的微小触球瞬间：在任意球开出后，位于前点的瑞典前锋伊萨克用脚极度轻微地擦到了皮球，而此时的斯万贝里已经不在越位位置，因而进球有效。正是因为有芯片，所以要充电。资料显示，每一颗“三重浪”比赛用球在赛前都必须摆上专用的充电座充电。充满电约需90分钟，之后可连续工作约6小时。

据悉，与以往相比，本届世界杯半自动越位识别系统有了进一步升级。每座球场都装配有16台光学追踪摄像头，每场比赛能够抓取超过1.5亿个跟踪数据点。这些数据使国际足联能够以3D方式重现整场比赛，并将画面提供给VAR使用——这对于判断越位球员是否干扰比赛尤其有用。可以看到，人工智能和数据分析技术的深度介入正在提高现代足球判罚的透明度和准确性。（来源：“新华社”微信公众号）

通报 湖南网警公布“考生将试卷带出考场”“领导送考冲卡被拦”等9起涉高考网络谣言典型案例

详情：为全力保障2026年普通高等学校招生全国统一考试顺利开展，湖南省公安机关秉持高标准、严要求，全面强化打击整治力度，依法严查涉高考违法犯罪活动。现公布9起涉高考网络谣言典型案例。

案例1：6月8日，衡阳网民贺某某将AI生成的虚假考场图片配上不实文字发布至互联网平台，使得网民误以为考场允许携带手机，引发公众对考试公平的质疑，造成不良影响。

案例2：6月9日，衡阳网民罗某在互联网平台编造自身携带手机进入考场作弊的虚假信息，造成不良社会影响。

案例3：6月4日，耒阳网民刘某某在互联网平台谎称自己有“高考答案”出售，相关信息被大量传播，造成不良社会影响。

案例4：6月8日，衡阳网民周某在互联网平台发布涉高考作弊的不当言论，引发大量网民围观讨论，造成不良社会影响。

案例5：6月6日，邵阳网民钱某某为博取关注、吸粉引流，在互联网平台编造并发布了“高考压力大，又死人了”的谣言信息，造成不良社会影响。

案例6：6月9日，邵阳网民彭某某为博取流量，截取考生离场视频并编造“考生将试卷带出考场，多年努力付诸东流”等不实内容发布至互联网平台，造成不良社会影响。

案例7：6月9日，岳阳网民付某在送小孩高考时，看到有一辆小车想驶入送考车队时被交警拦下，其随手拍录视频并配上“领导冲卡”的不实文字在互联网平台发布，造成不良社会影响。

案例8：6月8日，郴州网民李某某为博取关注、吸粉引流，在互联网平台编造虚假高考答案，同时发布教唆考生携带手机作弊的不当言论，造成不良社会影响。

案例9：6月6日，郴州网民邓某利用AI工具制作虚假通知，编造“高考试题泄露、考试延期”谣言，造成不良社会影响。

目前，以上人员均已被公安机关予以行政处罚。（来源：“湖南网络举报”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com