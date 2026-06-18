那些用晶体植入治疗近视的人，后来怎样了？

新华网 2026-06-18 10:10:00

中国近视患者人数已超过6亿人。许多近视患者期待通过手术治疗，解决戴眼镜不便的烦恼。ICL晶体植入术，由于术后晶体可取出的“可逆”概念，成为一些近视患者考虑的治疗方案。

ICL晶体植入术在中国被用于近视矫正已有20年，效果如何？安全吗？真的“可逆”吗？会不会复发？新华网“宝藏健康科普”专访中山大学中山眼科中心近视眼激光治疗科主任黄国富，了解有关ICL晶体植入治疗近视的方方面面。

手术不能根治近视

只能矫正视力

首先必须明确一个概念，所有的近视手术只能矫正视力，不能根治近视。

近视是一种眼部疾病，随着度数增加，眼轴会不断拉长，眼底会不断萎缩，严重时还可能导致视网膜裂孔、视网膜脱落、黄斑病变、脉络膜新生血管等等疾病，这些都是不可逆的致盲眼病。

近视手术是通过改变屈光的方式矫正视力，但近视带来的眼轴变长、眼底病变不会消失。不能因为近视手术后摘掉眼镜，就以为眼睛正常了，其实，它还是一个病理状态下的眼睛。

晶体植入手术是怎么矫正视力的？

适合哪些人群？

晶体植入手术，学名为“有晶体眼后房型人工晶体植入术”（EVO-ICL/TICL），简称ICL。简单来说，就是在人眼虹膜与自身晶状体之间，植入一枚超薄、带有精准屈光度数的人工晶体，相当于在眼内永久放置一副微型“隐形眼镜”。

晶体植入手术通过植入晶体调整屈光状态，矫正范围覆盖近视50至1800度、散光最高600度，尤其适配高度、超高度近视，以及角膜偏薄无法接受激光手术的人群。

另外，做ICL的适龄范围一般为18到50岁，且近两年近视度数变化不超过50度，还需要前房深度足够（一般≥2.8毫米）、角膜内皮细胞密度正常（≥2000个/mm²），并且没有白内障、青光眼或活动性葡萄膜炎等眼病。

国内外大样本研究证实，ICL术后99%以上的患者，裸眼视力可达到甚至超过术前最佳矫正视力。有效性指数（术后裸眼视力除以术前矫正视力）大约在1.0到1.04之间。

晶体植入手术安全吗？

ICL晶体植入手术在全球已经应用至今已有三十余年历史，通过了美国FDA、欧盟CE和中国药监局的认证，临床应用范围广泛。它属于内眼手术，切口只有2到3毫米，不需要缝线，单眼手术时间大约3到5分钟，严重并发症非常少见。

但任何手术均存在一定风险，晶体植入手术也不例外，不过整体风险较小，且多为暂时性症状。可能的风险分近期和远期来看：

1.近期风险围绕手术期的一些反应，比如一过性眼压升高，发生率大约2%到5%，多数可以通过降眼压药物控制；还有轻微的前房炎症反应，一般几天内就能消退。

2.远期风险包括：拱高过低可能导致晶状体前囊混浊，也就是早发白内障；拱高过高可能引起瞳孔阻滞性高眼压。

此外，角膜内皮细胞会随着年龄自然减少，如果术前内皮已经偏低，就需要谨慎评估。

部分暗瞳较大的患者，术后初期可能出现夜间眩光、光晕等视觉干扰，表现为夜间视物有光圈、光线分散，这是眼部适应晶体的正常过程，多数患者在术后3至6个月可逐渐适应，症状明显减轻，不影响夜间正常出行。

术后反悔，晶体可以随时取出吗？

“可逆”手术怎么做？

ICL晶体植入手术的最大优势就是可逆性。如果出现顽固的高眼压、严重的拱高问题，或者白内障需要处理，可以将晶体完整取出或更换。

这对患者来讲的确有心理上的安慰，但也不能因此对“可逆”的概念过分吹捧。

晶体植入手术和取出的逆手术，难度天差地别。ICL植入本身属于常规屈光内眼手术，风险可控；可ICL取出逆手术属于4级以上高难度内眼手术，操作不当，造成虹膜撕裂、角膜内皮大量损伤。而内皮细胞不可再生，一旦术中受损，会永久影响眼部健康。

所谓可逆只是理论层面的优势，绝对不代表想取就能取。只有出现晶体度数严重不匹配、持续眼压异常、晶体移位、眼部病变、需要做白内障手术等特殊医疗情况，才建议取出。

单纯因为后悔、不习惯就想把植入的晶体取出来，一定要慎重。逆手术创伤、风险、难度远高于第一次植入，能不做尽量不做。

晶体植入手术后

近视还会复发吗？

所谓的“再近视”，通常是原本高度近视的人成年后依然过度用眼、眼轴继续增长，而不是手术失效。

长期随访数据表明，手术10年后，大多数的人能够稳定在目标度数±1.0度范围内，可长期维持清晰裸眼视力，实现摘镜需求。

但若术后用眼过度致使眼轴继续增长，依然可能增长度数。因此术后依旧要坚持科学用眼，做好日常护眼。

做完晶体植入手术

日常生活会受影响吗？

晶体植入术后日常活动基本不受影响。如一些人担心乘坐飞机、跑步等日常活动给眼睛造成压力，其实，这些都可以正常进行。女性术后恢复良好也能正常顺产，美瞳可以佩戴但不建议常戴。

但这并不意味着“百无禁忌”，术后正确护理对恢复至关重要，以下护理方式需牢牢记住：

1.术后头一周不要揉眼睛，头一个月不要游泳，别让脏水进眼。

2.高度近视朋友应少做蹦极、深潜。

3.遵医嘱滴用抗生素、激素类眼药水，切勿自行停药。

4.外出强光环境下佩戴墨镜。

5.按时复查，术后第1天、1周、1个月、3个月、半年、1年需定期检查，之后每年复查一次即可。

激光手术VS晶体植入

近视手术怎么选？

目前主流近视矫正手术包括晶体植入、全飞秒、半飞秒，三者适配的人群和优缺点各有不同：

全飞秒（SMILE）：为减法手术，通过飞秒激光在角膜内制作并取出透镜，切口小、无瓣，干眼发生率低，角膜抗冲击力好，适合中低度近视、角膜条件好、热爱运动的人群。

半飞秒（LASIK）：同样为减法手术，先用飞秒激光制瓣，再用准分子激光切削，可实现个性化矫正，矫正不规则散光能力强，费用相对较低；缺点是角膜瓣受暴力撞击有移位风险，术后干眼发生率略高于全飞秒。

晶体植入（ICL）：为加法手术，不切削角膜，适合高度或超高度近视、角膜偏薄人群，视觉质量好、干眼风险低，且具备可逆性；若度数超过1000度、角膜薄、怕干眼，晶体植入是更理想的选择。

无论选择哪种手术，都必须完成全面术前检查，结合自身眼部条件、用眼需求和医生专业建议，理性做出选择。

总结

晶体植入手术不能根治近视眼疾病，但能够通过改变屈光矫正视力。

手术10年后，大多数的人能够稳定在目标度数±1.0度范围内，可长期维持清晰裸眼视力，实现摘镜需求。但若术后用眼过度致使眼轴继续增长，依然可能增长度数。

手术整体安全性高，但也有引发白内障、高眼压等眼部疾病的风险。

晶体植入手术理论上“可逆”，但逆手术风险大，需谨慎。

术后基本不影响正常工作、生活。但高度近视不适合的活动，如蹦极等，也不推荐进行。

手术并非人人适配，更不能替代良好用眼习惯。想要摘镜，需先完成严格术前筛查，理性看待手术效果，术后坚持规范护理、科学用眼，才能长期维持清晰视力。

来源：新华网

原标题：那些用晶体植入治疗近视的人，后来怎样了？

本文转自：温州新闻网 66wz.com