这种让人上瘾的食物，真的要少吃！比喝油还胖人

人民日报微信公众号 2026-06-18 10:17:02

外酥里嫩、色泽金黄的油条在油锅里滋滋作响，配上豆浆是很多人的早餐必备；年轻人爱吃的薯片，闲暇之余吃上一片，咔嚓一声，酥脆可口；小朋友爱吃的甜甜圈、蛋糕，咬上一口满口留香，谁能拒绝？

碳水和油脂，这两种撬动味蕾的美食密码，是几乎人人都无法抗拒的诱惑。可是，这些看似无害的美食其实隐藏着健康的危害。

什么是“糖油混合物”？

哪些常见食物是“糖油混合物”？

糖油混合物，很多人把它简单理解为是含有大量糖和油脂的食物。实际上，天然食物中同时具备高糖高油的食物并不多，糖油混合物的特点在于：高糖（包括淀粉等碳水化合物，可在体内转化成糖）、高脂肪和深度加工。

生活中，常见的糖油混合物包括但不限于：

主食类：油条、炒面、手抓饼、烤冷面、肉粽、芝麻汤圆等；

菜肴类：锅包肉、红烧肉、红烧/可乐鸡翅、红薯拔丝等；

糕点类：蛋糕、曲奇饼干、肉松面包、甜甜圈、广式月饼等；

零食类：薯片、牛奶巧克力、奶盖奶茶、辣条、非冻干水果脆等；

快餐类：炸鸡、薯条、方便面等。

这些食物无论是在超市、甜品店还是快餐店，都随处可见，而且它们的诱惑力往往难以抵挡。

为什么吃“糖油混合物”会上瘾，根本停不下来？

不知道你是否有这样的经历：一周喝了几天奶茶，就对奶茶的念想越来越深，从几天一杯到每天一杯，一到那个点就想喝。

研究表明，糖和油脂对人体都具有一定的成瘾性。

2024年1月， 国际生物学著名期刊《细胞代谢》（Cell Metabolism） 发表了一篇关于糖油混合物导致暴饮暴食的研究论文。

研究者通过让小鼠舔舐等热量的脂肪、蔗糖和糖油混合液体，发现与单独的脂肪或蔗糖相比，小鼠对糖油混合物的舔舐次数是其他液体的2倍。

然后，研究者考虑，是不是口味不同导致的这种差异？于是，为了排除味道的干扰，采用了绕开嘴巴品尝味道、直接向胃内注射的方式再次进行测试。发现即便没有品尝味道，小鼠对糖油混合物的舔舐次数依然要多于其他两种。

图片来源：Cell Metabolism

这表明小鼠对糖油混合物的偏好与味道无关，是摄入后体内信号传导的结果。

糖油混合物摄入后，大脑的奖励中心会释放更多的多巴胺，使人感到愉悦和满足，从而形成对糖油混合物的依赖性。

因此，当我们一旦开始频繁食用这些食物，很容易陷入一种“吃了停不下来”的恶性循环，甚至成为一种不能自拔的习惯。身体会在不知不觉中食用高热量的糖油混合物，种下“肥胖”的种子。

为什么不建议你

多吃“糖油混合物”？

糖油混合物看似美味，却是“比喝油还胖人”的代表。长期摄入过量的糖和油脂会给身体带来以下几方面的危害：

1.导致肥胖

糖油混合物的成瘾性会让人在不知不觉中摄入更多的食物，容易导致能量摄入过剩，进而引发肥胖。腹部肥胖与心血管疾病、糖尿病等疾病的风险密切相关。

数据来源：《中国食物成分表（标准版）》、电商平台的品牌营养成分表

2.引发心血管疾病

糖油混合物中的“油”，大多需要高温加热。所以在烹调或制作时，要么用饱和度高的油脂（如黄油、猪油、棕榈油），要么用不饱和度高的植物油。

饱和脂肪酸

太多饱和脂肪酸会提高血液中“坏胆固醇”——低密度脂蛋白胆固醇的水平。血液中“坏胆固醇”含量高，会增加患心脏病和中风的风险。中国营养学会建议，每天饱和脂肪酸的摄入不超过全天总能量的10%。

反式脂肪酸（TFA）

反式脂肪酸对心血管的影响，比饱和脂肪酸更严重。

反式脂肪不仅会增加“坏胆固醇”（可能会在动脉壁上堆积，使动脉变得又硬又窄），同时减少“好胆固醇”（会收集多余的胆固醇并将其带回肝脏），会增加心脏病、脑卒中的风险。

世界卫生组织建议，成人每天反式脂肪酸的摄入不超过总能量的1%，也就是2.2g。

图片来源：中国居民反式脂肪酸膳食摄入水平及其风险评估

3.导致代谢紊乱

糖油混合物大多数是用精制谷物或糖类制作，升血糖速度快。

血糖指数大于75的食物被认为是高GI食物，长期摄入大量的糖和油脂会扰乱人体的代谢平衡，影响能量、脂肪和血糖的代谢，增加患上糖尿病、高血脂等代谢性疾病的风险。

4.引发龋齿等口腔健康问题

糖分是口腔细菌的主要能量来源之一。在食用了糖油混合物后，这些细菌会利用糖分进行代谢，并产生酸性物质。这些酸性代谢物降低口腔的pH值，使口腔环境变得更加酸性。在酸性环境中，牙釉质的矿物质会被腐蚀，从而导致蛀牙和其他牙齿疾病的发生。

实在嘴馋，怎么吃更健康？

尽管糖油混合物可能不利于健康，但并不意味着我们要彻底抵制它们，合理地享用一些健康的糖油混合物也是可以的。下面是一些健康的吃法建议：

①控制量和频率：适量食用，不要过量摄入，也不要经常吃。比如蛋糕，可以在自己和亲友过生日时吃一角即可，不要当成零食经常食用。

②选择健康的烹饪方式：尽量选择蒸、煮、烤等健康的烹饪方式，减少油脂的摄入量。比如红烧鸡翅可以做成卤鸡翅；煮方便面时可以用开水将面泡一遍把水倒掉再煮。

③替代品：选择低糖、低脂的替代品，如全麦面包替代肉松面包，水果替代甜点等。

④合理搭配：搭配富含优质蛋白、膳食纤维、维生素和矿物质的食物，如牛奶、水煮蛋、蔬菜、水果、全谷类食物等，可以平衡营养，降低食物的血糖反应，减少对身体的不良影响。

总结

糖油混合物会让人上瘾，会在不知不觉中让人增加摄入量，并增加肥胖、心血管疾病、代谢问题和牙齿健康的风险。日常饮食，浅尝辄止，实在想吃，控制量和频率，选择合理的烹调方式来改良。

来源：人民日报微信公众号综合科普中国

原标题：这种让人上瘾的食物，真的要少吃！比喝油还胖人

本文转自：温州新闻网 66wz.com