高考后，警惕三类升学骗局

“北京网络举报”微信公众号 2026-06-19 10:19:16

从“AI监考发现作弊”的恐吓短信，到“花钱可改分改志愿”的虚假承诺，再到伪造录取通知书要求“提前缴费”——诈骗套路层出不穷，令人防不胜防。

对广大考生和家长来说，高考结束后是等待成绩公布、填报志愿、等待录取通知书的紧张时刻。然而，就在大家翘首以盼之际，一些不法分子也悄然盯上了这个特殊的时间窗口，精心设计了花样翻新的骗局。

从“AI监考发现作弊”的恐吓短信，到“花钱可改分改志愿”的虚假承诺，再到伪造录取通知书要求“提前缴费”——诈骗套路层出不穷，令人防不胜防。

典型骗局有哪些？

骗局一：“AI监考发现作弊，成绩清零”

“同学你好！AI监考监测到你英语考试中有斜视偷看附近考生答题卡行为，成绩计为0分，请认真对待后续考试，如有疑问请致电……”这是去年四川成都一高考生收到的短信。他说：“看到‘成绩0分’的一刻，我都懵了，不知道要怎么办。”

这类冒充“省教育考试院”名义发送的短信，高考结束后曾在多地出现，四川、山东、海南、浙江、江西等多个省份的考生均有收到类似信息。相关部门发布提醒：上述情况为典型的短信诈骗，教育主管部门和招考机构绝不会向考生发送此类信息。

骗局二：“花钱改分改志愿”

除了恐吓短信，还有不法分子通过短信、社交平台、搜索广告等散布“花钱可改分”“内部通道提前查分”“黑客入侵系统改分提档”等虚假信息，诱导考生或家长支付高额费用。这类诈骗正是利用了考生和家长的急切心理，谎称能够通过“特殊渠道”干预成绩和录取结果。

骗局三：伪造录取通知书要求“提前缴费”

还有一种骗局直接瞄准录取环节。高考结束后，考生小陈收到一封印有“××大学”字样的录取通知书，要求提前缴纳1.2万元学费至指定账户。其父母转账后联系学校核实，才发现通知书系伪造。

此外，查分环节同样暗藏陷阱。考生小李收到一条短信称“您的高考成绩已可查询，点击链接输入准考证号即可查看”，小李未核实链接来源便点击进入。随后页面提示“系统异常，需重新登录”，要求输入身份证号、银行卡号及验证码。第二天，小李发现银行卡被盗刷2万余元。

诈骗手法拆解

这些骗局看似五花八门，但背后有着相似的套路逻辑。

手法一：制造恐慌，诱导“申诉”或点击钓鱼链接

诈骗分子假冒考试管理机构，谎称通过“AI监控系统”等发现考生在某个时间点存在“作弊行为”，并宣称要对成绩作“清零”处理，若考生有异议或想了解情况，诱导其按指定方式进行“申诉”回复。

考生在惊慌失措之下，容易回拨电话或点击短信中的链接，从而一步步落入陷阱——被套取身份证号、准考证号等敏感信息，甚至导致银行卡被盗刷。

手法二：抓住急切心理，编造“特殊渠道”骗钱

在志愿填报和录取阶段，诈骗分子利用考生和家长“望子成龙”“望女成凤”的急切心理，通过散布“黑客改分”“内部提前查分”等虚假信息，要求支付高额费用。

手法三：伪造官方文件，获取信任实施诈骗

不法分子还通过非法渠道获取考生信息，仿冒教育考试院官网制作假冒查分网站，诱导考生输入身份证号、准考证号、手机号等敏感信息。这些信息一旦泄露，可能被用于非法借贷等犯罪活动。录取阶段，不法分子通过伪造录取通知书，要求将学杂费打入指定账户。需要特别警惕的是，这些指定账户往往是个人账户，而非学校对公账户。

面对花样翻新的高考诈骗，考生和家长如何应对？

第一，认准官方渠道。高考政策、分数线、志愿填报等资讯，以教育部门和学校官方发布为准。查分的唯一权威渠道是各省教育考试院官网或其指定的官方渠道。查分前，官方会明确公布查分方式，务必通过官方入口查询，切勿点击陌生链接或扫描陌生二维码。

第二，保护个人信息。身份证号、准考证号、短信验证码是个人“安全密码”，绝不随意透露给他人，更不要在非官方网站输入。不在社交平台发布准考证、身份证、考生号等敏感信息，不晒录取通知书内页等含有个人信息的材料。

第三，遵循“五不”原则。多收到可疑短信，切勿轻信，不点击链接、不回拨电话、不透露信息、不回复、不转账，有疑问可通过官方渠道核实。

第四，核实录取结果。收到录取通知书后，务必通过学校官网、教育部“阳光高考平台（gaokao.chsi.com.cn）”核实学校地址、联系方式。缴纳费用时要谨记，正规大学录取学生不会收取附加费用。

第五，遭遇诈骗及时举报。全国公安机关和教育部门将持续保持对涉考犯罪“零容忍”态度，依法严厉打击各类涉考违法犯罪活动，发现一起、查处一起，绝不姑息。如果遭遇招生诈骗，考生和家长要及时向公安机关和招生机构举报，维护自身合法权益。

高考关乎每一位考生的前途命运。让我们擦亮双眼，提高警惕，共同守护高考的公平与安全。

本文转自：温州新闻网 66wz.com