真的会炸！这些东西别放进保温杯了

“新华社”微信公众号、中国消防、国家应急广播 2026-06-19 10:22:19

保温杯是不少人的随身物，可很多人不知道，保温杯要是用不对可能就会变成“炸弹”。

保温杯是不少人的随身物，可很多人不知道，保温杯要是用不对可能就会变成“炸弹”。

相关案例

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2026年1月，浙江杭州，柯女士（化名）用沸水消毒保温杯，拧紧杯盖摇晃时盖子猛地弹开，杯身也随之炸开，导致其双脚被烫出大水泡，医院诊断为浅二度烫伤。

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2025年8月，黑龙江黑河，一名男子在保温杯内用热水泡清洗剂，密封杯盖后，保温杯突然爆炸，杯子因冲击力过大而嵌入墙内。

嵌入墙内的保温杯。

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2024年12月，广东东莞，一名男孩用开水洗保温杯，拧紧盖子仅摇晃了几下，杯子瞬间爆炸。

保温杯为何会“爆炸”？

小小的保温杯为何使用不当会如此危险？一组消防试验为你揭晓。

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保温杯内加入泡腾片。

消防员在保温杯内加入热水和泡腾片后拧紧杯盖摇晃，再开盖时，保温杯发生爆炸。

在保温杯内冲泡泡腾片时切勿盖杯盖，因为泡腾片遇水会产生大量二氧化碳，剧烈摇晃后极易发生爆炸，致人受伤。

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保温杯内加入红枣、枸杞

消防员在保温杯内倒入热水，加入红枣、枸杞浸泡片刻，摇晃后打开杯盖，热水喷溅而出。

红枣、枸杞等食材，经热水长时间浸泡后会发酵产生大量气体，导致密闭的保温杯内部气压不断升高，开盖时热水很可能喷出，导致烫伤。

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保温杯内加入除垢剂

消防员在保温杯内倒入热水和除垢剂，经过轻微摇晃后打开杯盖，一股热气瞬间喷出。

除垢剂与保温杯内水垢接触后会发生化学反应产生大量气体，且液体呈强酸性，一旦发生喷溅易造成高温烫伤与化学灼伤。使用除垢剂清洗保温杯时千万小心酸性液体灼伤皮肤、眼睛。

最好也别把它们放进保温杯

牛奶、豆浆

牛奶、豆浆等高蛋白饮品加热后长时间放置保温杯中，微生物会迅速繁殖，导致牛奶、豆浆酸败，甚至出现絮状物，饮用后可能引起腹痛、腹泻等肠胃不适。

保温杯里装牛奶后迅速繁殖的微生物。图源：央视频

中药

保温杯里温度较高，中药长时间放置易变质，建议放凉后放入冰箱中冷藏保存，饮用前加热即可。

碳酸饮料和果汁

碳酸饮料、果汁大多呈酸性，若长时间存放在保温杯内，可能会腐蚀不锈钢材质，导致重金属迁移到饮品中。

本文转自：温州新闻网 66wz.com