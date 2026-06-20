20寸行李箱不能免费登机了？

华商报 2026-06-20 11:35:58

近日，不少网友反映携带20寸行李登机箱却被告知不能上机，到底啥情况？一起来看看

近日，不少网友反映携带20寸行李登机箱却被告知不能上机，到底啥情况？一起来看看

先辟谣

并非所有20寸箱都禁止免费登机

目前国内航司，全服务航司与差异化航司执行两套标准，政策差异源于服务定价和票价模式。全服务航司通常提供全面的航空服务，包括免费托运行李、机上餐食、饮料、娱乐设施、优先登机、行李优先提取等；差异化航司一般以“按需付费”为核心，基础票价通常较低，但免费服务有限。

全服务航司允许符合尺寸、重量要求的20寸及以下的行李箱免费随身携带上飞机。但是部分差异化航司，考虑经济成本、运营需求等原因，不允许普通经济舱旅客免费携带。

为何你的20寸登机箱

带不上飞机？

1、箱体“虚标尺寸”，实际超出航司标准

这是最常见的原因。市面上绝大多数箱包标注的20寸，仅计算箱体主体，并未包含轮子、拉杆、侧把手、包角等凸起部分。国内全服务航司随身行李通用标准：长55cm×宽40cm×高20cm。

资料图

现在有些行李箱在使用功能上做了变化，加扩展层，外置USB等，加上轮组和拉杆后，整体长宽高直接超标，不仅放不进行李架，还存在安全隐患。

在值机柜台和安检口，机场均提供了行李尺寸架，旅客可以使用标准登机行李框现场核验，如放不进框，就无法随身登机。

2、差异化航司规则不同，收费差异大

目前部分低成本、差异化航空公司仅允许14寸以内迷你登机箱，部分航司允许旅客付费携带20寸行李箱上机。航司和售票平台会将差异化的规则在旅客购票界面说明，很多旅客购票时未留意行李条款，到机场才发现规则不符，误以为“20寸箱全面禁带”。

3、箱体重量超标也会被拦截

除了尺寸，随身行李还有重量要求，国内航司随身行李单件重量大多限制在5kg—8kg以内。不少旅客把衣物、化妆品、重物塞满箱子，整体重量超标，同样会被要求办理托运。

如何携带行李箱，避免二次安检？

1.购票先看行李条款，下单页面仔细查看“行李政策”，区分“含免费登机箱”“仅含随身小包”“含免费托运”三类，特价票务必重点留意。

2.自查行李箱尺寸重量测量时，一定要算上轮子和拉杆，不要只看箱体标称尺寸；出行前简单称重，避免超重。

3.现场被拦不用慌，若箱体超标、航班行李架已满，听从工作人员建议办理行李托运。如乘坐差异化航司，时间允许的情况下，可以对比行李托运费用和快递费用差异，选择省钱模式出行。

4.如购买的是差异化航司特价票，尽量使用背包、小型手提包，省去托运、补购行李额的麻烦。

本文转自：温州新闻网 66wz.com