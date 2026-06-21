2026高考考生最关心的问题集锦，一起来看

阳光高考信息平台微信号 2026-06-21 12:26:21

近日整理了高考考生最关心的问题集锦，一起来看

2026年高考已结束。阳光高考信息平台近日整理了高考考生最关心的问题集锦，跟教育小微一起来看——

1. 什么是批次录取控制分数线？

批次录取控制分数线又称省控线或批次线，是由省级招生考试机构根据当年全省考生高考成绩和招生计划，按一定比例分批次分别划定的考生最低投档分数标准。只有高考成绩达到或超过批次线的考生（通常称“上线考生”），其档案才有可能被投档到高校，且招生院校只能在本院校所在批次录取控制分数线以上录取考生。

2.什么是院校调档分数线？

院校调档分数线又称投档线，是省级招生考试机构以招生院校为单位，按招生院校同一科类招生计划数的一定比例（如105%或120%），在对第一志愿投档过程（平行志愿的第一轮正式投档）中自然形成的投档给院校的最低投档分数。省教育考试院根据普通高校在本省的招生计划数和投档比例计算出应投档数，按相应规则投档后，向院校所投考生档案的最低投档分数即为学校的调档分数线。

3.什么是平行志愿？

平行志愿是指在高考招生同一类别、同一投档段次中，若干具有相对平行关系的志愿。其投档原则为“分数优先、遵循志愿、一轮投档”，即先从最高分考生开始，依次检索和投档；当轮到检索某一考生时，遵循该考生所填报的志愿顺序进行检索，若符合投档条件且院校有计划余额，该考生即被投档。

4.什么是顺序志愿？

顺序志愿是指在同一个录取批次设置的多个院校志愿存在先后顺序，如第一志愿、第二志愿等，每个志愿仅包含一所院校。其录取投档按照“志愿优先，从高到低分”的规则进行，第一志愿录取结束后，若高校招生计划未完成，再对未完成的计划进行第二志愿的录取。因此，考生的第一志愿尤为关键。

5.什么是专业（类）+学校志愿？

专业（专业类）平行志愿，是新高考招生同一类别、同一批次中，若干具有相对平行关系的专业（专业类）志愿。它以一所院校的一个专业（专业类）为志愿单位，按照“分数优先、遵循志愿，一轮投档”的原则进行投档。

6.什么是院校专业组志愿？

“院校专业组”由院校根据人才培养需要和不同专业（含专业或大类）的科目要求设置，是部分高考改革省份本科志愿填报与投档录取的基本单位。其特点在于：一所院校可设置一个或多个院校专业组，每个院校专业组内可包含数量不等的专业；同一高校科目要求相同的专业可分设在不同的院校专业组中，且同一院校专业组内各专业的科目要求必须相同。

7.什么是专业级差？

“专业级差”是指院校在安排考生专业时，依据招生章程中公布的一个或几个分数值，来确定选报不同专业志愿考生的录取专业，这个分数值即为“专业级差”，它体现了院校在录取考生第一专业志愿和非第一专业志愿时的分数差额。例如，某高校对进档考生的专业安排级差分为“3、1、0、0”，意味着该校第一、二专业志愿之间分数级差为3分，第二、三专业志愿间级差为1分，其余专业志愿之间级差为0分。

8.什么是高校招生章程？

高校招生章程是高等学校依据我国相关教育法规和教育部要求制订的，是高校开展招生工作的重要依据。教育部明确规定，招生章程是高校向社会公布有关招生信息的必要形式，其内容必须合法、真实、准确、表述规范。高校的招生章程经主管部门依据国家有关法律和招生政策规定审核备案后方可向社会公布，且不得擅自更改，学校法定代表人应对学校招生章程及有关宣传材料的真实性负责，高校需依据招生章程开展招生工作。

9.高校招生章程主要包括哪些内容？

（1）高校的全称、校址（若涉及分校、校区等具体信息需明确说明），办学层次（如本科、专科），办学类型（例如普通高校、公办高校、民办高校、独立学院、高等专科学校或高等职业技术学院等）。

（2）招生计划分配的原则和方法，专业教学培养过程中所使用的外语语种要求，身体健康状况要求，进档考生的录取规则（例如对考生加分成绩的处理方式、投档成绩相同考生的排序处理办法、进档考生的专业分配方式、退档的具体情形等）。

（3）学费标准，家庭经济困难学生的资助政策及具体申请程序，颁发学历证书、学位证书的学校名称、证书种类及其他相关信息，学校的联系电话、网址以及其他需要考生知晓的注意事项等。

10.什么是普通高中学业水平考试？

普通高中学业水平考试是根据国家普通高中课程标准和教育部有关规定，由省级教育行政部门组织实施的国家考试，主要衡量学生达到国家规定学习要求的程度，是保障教育教学质量的一项重要制度。普通高中学业水平考试分为合格性考试和选择性考试两种类型。合格性考试成绩是普通高中学生毕业的主要依据；选择性考试成绩计入普通高校统一考试招生录取的考生总成绩，是普通高校招生录取的重要依据。

11.什么是“双一流”建设？

建设世界一流大学和一流学科，简称“双一流”建设。2015年11月，国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，提出通过建设一流学科和一流大学，建成高等教育强国。这是我国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。

12.什么是按大类招生？

按大类招生是指高校将相同或相近学科门类的专业合并，以一个大类进行招生。通过该方式录取的学生在本科阶段先统一学习基础课程，一段时间后，再依据自己的学习兴趣和学校的专业设置情况，按照双向选择的原则确定所学专业。考生报考按大类招生的专业时，需了解该大类包含的具体专业（方向）。

13.“强基计划”选拔什么样的人才？

“强基计划”的指导思想和原则是服务国家战略，招收一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养，为国家重大战略领域输送后备人才，主要选拔有志于服务国家重大战略需求，且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。

14.“强基计划”招生专业范围有哪些？

“强基计划”突出基础学科的支撑引领作用，重点在数学、物理、化学、生物、力学、基础医学、育种及历史、哲学、古文字学等相关专业招生，聚焦高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域，以及国家人才紧缺的人文社会科学领域。高校会结合自身办学特色，合理安排招生专业，并建立学科专业的动态调整机制，根据新形势要求和招生情况，适时调整“强基计划”招生专业。

15.“强基计划”试点院校有几所？

目前，全国共有39所高校开展“强基计划”试点招生，具体为：北京大学、中国人民大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东师范大学、南京大学、东南大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、华中科技大学、湖南大学、中南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、重庆大学、电子科技大学、西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、兰州大学、国防科技大学。

16.重点高校招生专项政策由哪些计划组成?

根据教育部有关工作部署，2026年继续面向农村和脱贫地区实施重点高校招生专项计划，统称为“专项计划”，包括：国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划。

17.“三大专项计划”的招生对象分别针对哪些学生?

三个专项计划具体实施区域由各省（区、市）确定。国家专项计划面向脱贫地区招生。

地方专项计划面向各省（区、市）实施区域的农村学生。

高校专项计划主要招收边远、脱贫、民族等地区县（含县级市）以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。

18.具备什么样的条件可以报考“专项计划”?

专项计划的报名条件由各省（区、市）制定。一般来说，国家专项计划报考学生须同时具备下列三项条件：（1）符合2026年统一高考报名条件；（2）本人具有实施区域当地连续3年以上户籍，其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍；（3）本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。（具体要求详见本省政策）

地方专项计划报考条件由各省（区、市）根据本地实际情况确定。（具体要求详见本省政策）

高校专项计划报考学生须同时具备下列三项基本条件：（1）符合2026年统一高考报名条件；（2）本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村，本人具有当地连续3年以上户籍；（3）本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。（具体报名条件，以各省政策为准）

19.哪些学校可以招收专项计划?

国家专项计划招生院校，主要是中央部门所属高校和各省（区、市）所属重点高校。

地方专项计划的招生院校，一般为各省（区、市）所属重点高校。

高校专项计划招生院校为教育部直属高校和其他经教育部同意开展高校专项计划招生的高校（具体招生院校请以本省当年招生专业目录为准）。

20.什么是优师计划？

优师计划即优秀教师定向培养专项计划，旨在为中西部欠发达地区中小学校定向培养一批优秀教师，推动欠发达地区教育优质均衡发展。

21.哪些院校招优师计划？

优师专项分为国家优师专项和地方优师专项。国家优师专项由6所教育部直属师范大学（分别是北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学）承担培养任务，面向中西部省份招生；地方优师专项由中西部省级教育行政部门确定的本科层次师范院校承担培养任务。具体招生计划详见各培养高校的招生简章。

22.实施本研衔接师范生公费教育有哪些学校?

实施本研衔接师范生公费教育的学校为教育部直属的6所师范大学，分别是北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学。

23.报考军队院校具备哪些条件？

参加普通高等学校招生全国统一考试；未婚，年龄不低于16周岁、不超过20周岁；高中阶段体质测试成绩达到及格以上。

24.面向高中毕业生招生的军事院校有哪些？

目前，全国面向高中毕业生招录军校生的军事院校有22所，包括：国防科技大学、陆军工程大学、陆军兵种大学、陆军军医大学、陆军步兵学院、陆军防化学院、海军工程大学、海军军医大学、海军大连舰艇学院、海军潜艇学院、海军航空大学、空军工程大学、空军军医大学、空军航空大学、空军预警学院、火箭军工程大学、军事航天部队航天工程大学、网络空间部队信息工程大学、信息支援部队工程大学、联勤保障部队工程大学、武警工程大学、武警警官学院。

25.报考军队院校，对视力、身高、体重等都有哪些要求?

军队院校招收普通高中毕业生按《军队选拔军官和文职人员体检标准》执行。其中，视力、身高、体重的通用标准是：①视力，任何一眼裸眼视力不低于4.5；②身高，男性162cm以上、女性158cm以上；③体重，男性体重指数在17.5至30、女性体重指数在17至24之间。详细标准可通过“军校招生”微信公众号查询。

本文转自：温州新闻网 66wz.com