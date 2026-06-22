挂完就扔？太浪费了，这捆“草中黄金”的隐藏优点，很多人都不知道

人民日报、CCTV生活圈 2026-06-22 10:17:50

古人称农历五月为“恶月”或“五毒月”，此时湿热交蒸，毒虫活跃，病毒繁殖加速，人常感困倦沉重、食欲不振，如何破局？答案藏在一缕缕穿越千年的香气里，古人将芳香本草融入时令生活的方方面面，从兰汤沐浴到门悬艾蒲，从口含丁香到香药养颜，借草木清香化湿醒脾、扶正辟秽，尤其是艾草，它是一味经典芳香中药，可食可戴亦可药，今天教你从艾草（艾叶）里收获一年的健康。

香为何能养生？

功效

香疗的功效并非心理安慰，而是有着坚实的中医理论与现代科学双重依据。

调节神经与免疫：芳香物质（挥发油）进入人体后，能调节神经系统，安神镇静，同时具有抑菌、抗病毒、抗炎作用。

调和气血：香气能疏通经络，促进气血流通，调节阴阳平衡，达到“通则不痛”的效果。

三重吸收途径

吸嗅法：通过鼻腔吸入，是简便常用的香疗方式。芳香分子可快速作用于神经系统，安神镇静、调节情绪，同时通过呼吸道作用于全身。

外用法：芳香小分子可经皮肤渗透吸收，发挥局部调理作用。

内服法：部分芳香药材为药食同源之品，可入茶饮、做药膳，通过消化道吸收调理脏腑。

香叶·艾叶

李时珍推崇的“纯阳之草” 可食可戴亦可药

李时珍在《本草纲目》中盛赞艾叶，称其为“医草”“灸草”。

功效

艾叶性温，具有温经止血、散寒止痛的功效。

现代研究表明，艾叶有效成分包括挥发油、黄酮类化合物及多种微量元素，具有抑菌抗炎、改善局部循环的作用。

艾叶的妙用

1.端午辟秽香囊

功效：芳香辟秽、开窍醒脑，兼具抑菌驱蚊作用。

配方：艾叶10克、白芷10克、佩兰10克、石菖蒲6克、丁香3克、干薄荷6克。

做法：将所有药材捣碎，装入纱布袋后放入香囊外壳，可佩戴于身上，或悬挂于车内、床头、室内。

2.门悬艾蒲

功效：悬挂的菖蒲叶片形如利剑，素有 “蒲剑” 之称，民俗寓意辟浊护宅；艾草与菖蒲搭配，兼具驱虫、抑菌、芳香辟秽的作用。

做法：取单数枝艾草与菖蒲（单数属阳），艾草在前、菖蒲在后捆绑，倒挂于门上，可搭配香囊等饰物。

3.煮水清洁

取干艾草50克加水煮沸10分钟，用于泡澡、熏蒸或擦拭家具，可抑制细菌病毒。

4.足浴祛湿

艾草煮水泡脚（水温40℃左右，15分钟），缓解脚气、脚臭，促进足部血液循环。

5.艾叶煮茶

功效：缓解胃寒、浮肿，适合宫寒痛经及手脚冰凉者。女性在熬夜加班后，如果出现浮肿，可以试试喝艾叶茶来消肿。

配方：鲜艾叶15克+生姜5片+大枣5枚+红糖适量，水煎服。

6.药枕助眠

陈艾叶填充枕头，配伍合欢皮、酸枣仁，改善失眠。

7.艾叶坐垫

平素畏寒畏风、喜食温热、遇冷易腹泻，多属于脾胃虚寒体质。中医认为寒邪易阻滞气血、滋生诸疾，可自制艾叶坐垫日常温养。

做法：取艾叶500克，晒干揉碎，用纱布包制成坐垫，每天坐在上面即可。

提醒：

1.日常养生优先选用泡脚、熏蒸等外用方式；艾叶内服，需经专业中医师辨证后再使用。

2.艾灸应由专业中医师规范操作，避免皮肤灼伤、辨证不当或穴位误用。

3.体质禁忌：阴虚内热人群（手足心热、盗汗）、实热人群（口苦、便秘），慎用艾叶内服及艾灸；孕妇、婴幼儿、艾叶重度过敏者，使用前需遵从专业医师指导。

4.用量管控：艾叶含有少量侧柏酮、桉叶油素、樟烯等挥发油成分，长期过量内服会加重肝脏代谢负担；依据药典标准，干艾叶每日内服用量不宜超过9g。

香草·佩兰

屈原笔下的沐浴香草 醒脾化湿

屈原在《楚辞·九歌》中记载“浴兰汤兮沐芳华”，这里的“兰”即指佩兰。

功效

佩兰属于芳香化湿类中药，核心功效为醒脾化湿，能振奋脾胃运化，疏导体内水湿，缓解暑湿所致身重困倦、食欲不振，使人身心清爽。

现代药理研究显示，佩兰挥发油主要含对伞花烃、乙酸橙花酯等成分，具有抑菌、抗炎作用。

浴用时通过皮肤吸收与鼻腔吸入双重途径起效：一方面可通过微微发汗排出体表湿邪，另一方面其香气可作用于大脑边缘系统，产生愉悦放松的感受。

佩兰的妙用

佩兰药浴：通过皮肤吸收和蒸汽熏蒸，排湿除乏、温经通络、抑菌消炎，令人神清气爽。

配方：佩兰30克、艾叶20克、生姜10克。

做法：将药材捣碎装入布袋，加水煎煮30分钟。将药汤与药包一同倒入浴缸，泡至微微出汗。

香花·丁香

汉代朝堂的“口腔清新剂” 温里散寒

丁香，其果实古称“鸡舌香”，是古代最早的“口腔清新剂”。据《汉官仪》记载，东汉尚书郎面见皇帝奏事时，必须口含鸡舌香，避免口气冒犯君主。

功效

丁香是中医经典温里药，辛温芳香，能温中散寒、降逆止呕，善治胃寒脘腹冷痛、呃逆呕吐，其气下行，可调理中焦气机。

现代药理研究显示，丁香挥发油中丁香酚含量占60%～80%，可抑制口腔致病菌，减少食物腐熟产生的异味，缓解口腔局部炎症。

研究还发现，丁香酚对耐药菌具有良好的抑菌效果。

丁香的妙用

1.丁香盐包热敷

配方：粗盐500克、丁香100克，装入布袋封口。

用法：微波炉加热至约40℃，敷于腹部，可缓解胃寒腹痛、腹胀不适。

2.丁香精油摩腹

将丁香精油用山茶油、橄榄油等基础油稀释至1%浓度，先在手腕内侧或耳后做皮肤测试，确认无红痒过敏后使用。

用法：以肚脐为中心，顺时针摩腹有助缓解腹胀；逆时针摩腹适合受凉后腹泻人群。

3.丁香雪梨饮

功效：丁香辛温散寒，雪梨甘凉润肺，二者配伍寒热调和，适宜寒包火型咳嗽人群饮用；日常饮用可润燥生津、清新口气。

可根据自身体质，酌情调整丁香、雪梨配比。

做法：雪梨切块，加入2克丁香泡水代茶饮。

香根·白芷

根茎里的芳香良药 通窍美颜

厨房里的香料，药方里的要药。

白芷为香根的代表，可宣通鼻窍、缓解头痛、祛风燥湿；传统外用配伍可淡斑润肤。

白芷的妙用

美白面膜：

配方：白芷、白术、白茯苓各等分，研磨成细粉。

用法：取适量药粉，加化妆水或清水调成糊状，均匀敷面，每次20分钟，每周1～2次。

注意事项：

白芷含香豆素类成分，具有光敏性，建议夜间使用，白天使用需严格做好防晒；

使用前先在手腕内侧或耳后做皮肤测试，无红痒刺痛等过敏反应再用于面部。

芳香养生行动指南

1.芳香养生的三大作用途径：

吸嗅法、外用法、内服法。

2.艾叶：纯阳之草，驱邪扶正

妙用：佩戴香囊、门悬艾蒲、煮水清洁、足浴祛湿、艾叶煮茶、艾灸调理、药枕助眠、艾叶坐垫。

3.佩兰：沐浴香草，醒脾化湿

妙用：佩兰药浴。

4.丁香：汉代朝堂的“口喷”，温里散寒

妙用：丁香盐包热敷、丁香精油摩腹、丁香雪梨饮。

5.白芷：根茎里的芳香良药，通窍美颜

妙用：美白面膜。

来源：人民日报、CCTV生活圈

原标题：挂完就扔？太浪费了，这捆“草中黄金”的隐藏优点，很多人都不知道

本文转自：温州新闻网 66wz.com