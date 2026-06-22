科普中国 2026-06-22 10:15:31

近年来，随着各种减肥方法层出不穷，越来越多人加入了“减肥圈”，视脂肪为“敌人”，甚至有人不惜饿肚子也要瘦下来。

但其实，适当的保留脂肪是人体的自我保护，这一点在女性身上更加明显。一项来自《国际肥胖杂志》上的荟萃分析指出，身体的脂肪量与全因死亡率呈现J型关系，太高、太低都会增加死亡风险；其中体脂率为25%时全因死亡风险最低。

并且在这项研究中，还发现了一个规律，同样是脂肪增加，男性的全因死亡率增加得更为明显，女性死亡风险的上升显得更为温和。

所以，大家千万不要执着于过度减肥，以至于丢掉了自己的“盔甲”啊！

脂肪，真的比想象中重要！

虽然过多的脂肪不仅会让人发胖、影响外形，还与心血管疾病、糖尿病等健康问题密切相关，但实际上，脂肪在人体内扮演着至关重要的角色。

1.为人体提供能量

首先，脂肪是人体主要的能量来源之一。尤其是在进行低到中等强度、长时间的运动或劳动时，脂肪能够提供持续的能量，减少对碳水化合物（糖原）的依赖，从而延缓疲劳的发生。这意味着，适量的脂肪储备有助于提升耐力，使我们在运动或日常活动中更加持久、高效。

2.保护身体器官

其次，脂肪还具有重要的机械保护作用。

关节周围的脂肪（如足跟、掌部）能够吸收冲击力，减少运动或行走时的损伤；眼眶中的脂肪有助于固定眼球，防止震荡造成的损害；而肾脏和心脏周围的脂肪则像天然的“保护垫”，在固定器官位置的同时，提供额外的缓冲，减少外界压力带来的伤害。

3.维持人体正常代谢

脂肪组织还能够分泌多种激素，帮助维持人体的正常代谢。非肥胖状态下，脂肪组织会分泌多种保护性激素。例如，脂联素能够增强肝脏和肌肉对胰岛素的敏感性，维持血管弹性，从而降低心血管疾病的风险；瘦素则能够抑制食欲、促进脂肪氧化，防止体脂过度积累。这些激素的调节作用使得适量脂肪成为身体代谢平衡的重要保障。

此外，脂肪组织还发挥着“代谢缓冲”的功能，即在能量摄入过多时，能够储存多余的脂肪，避免脂肪在非脂肪组织（如肝脏和肌肉）中过量沉积，从而降低代谢综合征的风险。

研究发现，脂肪营养不良（脂肪组织极少）患者往往会在骨骼肌和肝脏中出现异常的脂肪沉积，导致胰岛素抵抗程度显著高于一般肥胖者。值得一提的是，身体下半部分的脂肪储存能力更强，释放到血液中的游离脂肪酸较少。

因此相比于腹部脂肪堆积，更不容易引发胰岛素抵抗。这也是为什么“梨型身材”相比“苹果型身材”在健康风险上更占优势的原因。

4.调节免疫功能

适量的脂肪中含有常驻的免疫细胞，例如抗炎M2型巨噬细胞，它们能够促进组织修复，维持胰岛素的敏感性。同时，脂肪组织中的调节性T细胞也能够帮助控制炎症水平，使机体维持低炎症状态，从而降低慢性疾病的发生风险。

瘦脂肪库中含有多种类型的免疫细胞，主要为常驻的M2巨噬细胞、嗜酸性粒细胞和Treg，起保护作用。在营养过剩的情况下，促炎细胞会积聚，包括M1巨噬细胞、肥大细胞和各种T淋巴细胞，产生慢性炎症增加疾病风险。

总的来说，脂肪并非我们想象中的“负担”，而是身体的一部分，承担着多个重要功能。保持适当的脂肪储备，不仅能让你看起来更加健康，还能确保身体各项功能的正常进行。

这样做，让身体保持适量脂肪

既然脂肪在人体中扮演着如此重要的角色，我们应该如何在维持健康的同时，保持适量的脂肪呢？

首先饮食结构要合理，比如碳水、蛋白质、脂肪三大营养素哪个都没有完全从饮食里剔除，而且喜欢鱼肉这类含有优质脂肪和优质蛋白质的食物，还会吃绿色蔬菜，保持膳食纤维、维生素的摄入。

其次要有科学的运动习惯，无论是快走、慢跑、游泳，还是深蹲、卧推，选择自己喜欢的运动方式，主要是能够坚持、养成习惯，并且运动计划合理，不要盲目加量，也不随便划水。

最后保持良好的生活习惯，不要熬夜，保证充足的睡眠；适当的室外活动，接触大自然，可以释放压力，有助于保持健康的脂肪分布。

脂肪并非人体的敌人，而是维持健康的重要组成部分。与其一味削减脂肪，不如学会如何科学地管理它，让身体保持最佳状态。

来源：科普中国

原标题：被人嫌弃的脂包肌，其实才是最好的身材

本文转自：温州新闻网 66wz.com