重庆、杭州的这些汛情信息都是假的（2026·06·22）

全国网络辟谣 2026-06-22 18:45:31

辟 谣 关于重庆、杭州的这些汛情信息都是假的

详情：近期，我国多地进入汛期，网络上出现“洪水过境重庆主城区，菜园坝江边吊脚楼几乎被淹到房顶”“杭州疯狂倒水”等涉汛信息，引发关注和担忧。

6月19日，有网民发布视频称“这是今年入汛以来长江二号洪水，位于菜园坝火车站附近的吊脚楼，差不多淹到了房顶”。经重庆市渝中区交通运输委和菜园坝街道核实，该信息系旧闻翻炒，视频画面实为2020年涨水情景，显示的蓝色区域系原菜园坝竹木市场，已于2020年拆除。2026年6月19日渝中区菜园坝水位低于警戒水位近16米，亦无明显涨水过程。目前，警方正对造谣者展开调查。

6月18日，一则标注为“所有杭州人注意”的短视频声称“杭州开始疯狂倒水”，并配以夸大画面。经浙江省杭州市气象局核实，18日白天，全市出现分散性短时强降水，属于夏季正常对流天气。18日8时至21时，全市面雨量为8毫米，各区县面雨量在2-10毫米之间，降水分布不均，但强降水范围小、历时短暂，远未达到“疯狂倒水”的程度。所谓“倒水”视频，初步判断系人为夸大、移花接木的不实信息，与杭州本地实况不符。（来源：“网信渝中”微信公众号、“中国气象”微信公众号、浙江辟谣平台）

误 区 20寸行李箱不能免费登机了？

真相：并非所有20寸箱都禁止免费登机。

目前国内航司，全服务航司与差异化航司执行两套标准，政策差异源于服务定价和票价模式。全服务航司通常提供全面的航空服务，包括免费托运行李、机上餐食、饮料、娱乐设施、优先登机、行李优先提取等；差异化航司一般以“按需付费”为核心，基础票价通常较低，但免费服务有限。全服务航司允许符合尺寸、重量要求的20寸及以下的行李箱免费随身携带上飞机。但是部分差异化航司，考虑经济成本、运营需求等原因，不允许普通经济舱旅客免费携带。

为何你的20寸登机箱带不上飞机？

箱体“虚标尺寸”，实际超出航司标准。这是最常见的原因。市面上绝大多数箱包标注的20寸，仅计算箱体主体，并未包含轮子、拉杆、侧把手、包角等凸起部分。国内全服务航司随身行李通用标准：长55cm×宽40cm×高20cm。现在有些行李箱在使用功能上做了变化，加扩展层，外置USB等，加上轮组和拉杆后，整体长宽高直接超标，不仅放不进行李架，还存在安全隐患。在值机柜台和安检口，机场均提供了行李尺寸架，旅客可以使用标准登机行李框现场核验，如放不进框，就无法随身登机。

差异化航司规则不同，收费差异大。目前部分低成本、差异化航空公司仅允许14寸以内迷你登机箱，部分航司允许旅客付费携带20寸行李箱上机。航司和售票平台会将差异化的规则在旅客购票界面说明，很多旅客购票时未留意行李条款，到机场才发现规则不符，误以为“20寸箱全面禁带”。

箱体重量超标也会被拦截。除了尺寸，随身行李还有重量要求，国内航司随身行李单件重量大多限制在5kg—8kg以内。不少旅客把衣物、化妆品、重物塞满箱子，整体重量超标，同样会被要求办理托运。（来源：“新华社”微信公众号）

通 报 吐鲁番多部门严查编造虚假人设摆拍带货的“卖惨营销”

详情：近期，在某短视频平台上出现大量话术、剧情、背景高度同质化的视频内容，蓄意夸大吐鲁番艰苦条件，虚构自己的亲属在火焰山下种葡萄地，引发广大网民关注和同情，造成不良社会影响。

经属地网信、公安部门联合核查，该系列短视频为脚本化演绎摆拍的虚构不实信息，并非真实生活记录，相关MCN机构（多频道网络公司）通过刻意编造虚假人设、虚假演绎博取社会同情，其目的为消费公众善意，实现虚假营销牟利，严重侵害了广大消费者权益。

目前，网信部门已对相关违规账号、运营主体开展排查整治工作，后续将联合市场监管、公安等部门持续深化溯源核查，对恶意造谣炒作、虚假带货牟利的相关责任主体依法依规从严处置，涉嫌违法犯罪的，移交司法机关追究法律责任。（来源：“吐鲁番网络辟谣”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com