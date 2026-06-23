央视新闻 2026-06-23 09:16:27

近年来，AI工具越来越普及，有考生和家长问：在搜集高校信息的时候，使用这类工具靠谱吗？在收集信息的时候，该如何辨别真伪、有效利用？此外，一些平台和机构也推出了专门的AI志愿填报工具，这些工具怎么用？

合理使用 AI工具不能盲目依赖

当前，市面上有各类AI工具，一类是通用大模型，比如豆包、元宝、Deepseek等，并非高考志愿服务的专属服务平台；另外，也有专门面向高招场景的志愿填报系统，这类工具依托大数据，可快速完成院校筛选、分数匹配、志愿方案生成，提升信息整理效率。但专家提醒，受数据更新、算法逻辑等因素影响，盲目依赖AI工具，很容易出现填报失误。北京化工大学招生办公室主任李庆介绍，参考时要注意几个问题，第一，数据来源的权威性，一定要加一句，请从官方网站获取相关的分数。如果你不加这一句，它可能会抓取随机的。第二个问题，对于一些新专业、新的变化，如果没有及时抓取到，它提供的数据是陈旧数据，家长最好进行复核。第三，实际上抓取过程中是存在漏洞的，往往它推荐的点，哪个信息曝光量大，会给的投入多。但是相对的一些曝光量小的，甚至说孩子喜欢就是偏、冷专业，都被忽略掉了。

花钱更稳妥？高价服务不等于精准服务

此外，记者发现，不少家长抱着“花钱更稳妥”的心态，高价购买志愿填报指导服务。但业内专家提醒，高价服务不等于精准服务，市面上部分机构利用家长焦虑夸大宣传，服务质量参差不齐。志愿填报终究是结合分数、兴趣、特长、职业规划的个性化选择，任何工具和外部指导都只能作为辅助。

教育部教育考试专家咨询委员会委员陈志文表示，很多家长、孩子不愿意动脑子，简单认为花了钱就是对孩子的负责任。任何人不可能比你更了解自己，跟孩子讨论一下，再做出自己的选择，一定要拿出自己的想法。

选择“阳光志愿”信息服务系统等渠道

今年，全新升级的教育部“阳光志愿”信息服务系统，以及各省级教育考试院推出的志愿辅助平台，均为公益免费渠道。大家可以合理利用官方AI工具提升信息搜集效率，但务必要结合自身实际科学规划，做出最合适的选择。

来源：央视新闻

原标题：用AI填报高考志愿靠谱吗？专家：通过AI搜集院校信息要注意这几个问题

本文转自：温州新闻网 66wz.com